Joanna z "Rolnik szuka żony" zaniepokoiła fanów. "Przeżyłam chyba największy stres w moim życiu"

Joanna z "Rolnik szuka żony" niedawno spełniła swoje marzenie i wzięła ślub z Kamilem. Para nie ukrywa swojego szczęścia i wspólnie wychowują córeczkę Antosię, a tymczasem uczestniczka hitu Telewizji Polskiej pisze o "najbardziej stresującym dniu". O co chodzi?

Joanna z "Rolnik szuka żony" zaniepokoiła nowym wpisem

Joanna i Kamil we wrześniu stanęli przed ołtarzem i tym samym dołączyli do grona uczestników programu "Rolnik szuka żony", którzy znaleźli w programie swoje drugie połówki. Na weselu pary pojawiło się spore grono byłych uczestników randkowego hitu TVP, a przygotowania trwały ponad dwa lata. Po emocjach związanych ze ślubem i serii zdjęć, jakimi Joanna pochwaliła się w mediach społecznościowych, przyszedł czas na chwilę refleksji. Joanna z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że choć dzień ślubu był dla niej najpiękniejszy, to był również najbardziej stresujący aż do pewnego momentu...

W tym dniu przeżyłam chyba największy stres w moim życiu. Minął z chwilką kiedy zobaczyłam Kamila.

Pięknie jest mieć osobę z którą czujesz że chcesz i możesz iść przez całe życie. ❤️

Co czuliście przed ślubem albo co czujecie? Czy Wam też tak szybko minął ten dzień?

Internautki wspierają Joannę i dzielą się z nią swoimi doświadczeniami. Jedna z obserwatorek przyznała, że stres może być tak duży, że niewiele pamiętamy z tego dnia. Żona Kamila zdradziła, że taka sytuacja właśnie ją spotkała, a ona sama pamięta jedynie "krótkie momenty":

To ja w sumie podobnie. Pamiętam tylko niektóre takie krótkie momenty😂

