Agnieszka Kaczorowska-Pela znana jest przede wszystkim z osiągnięć tanecznych oraz roli Bożenki w serialu "Klan". Przez lata aktorka chętnie dzieliła się poprzez swoje social media życiem zawodowym i prywatnym. Na Instagramie nie brakowało zdjęć z mężem oraz sporadycznie pojawiały się kadry z córeczkami. Teraz media obiegła wiadomość o rozstaniu Kaczorowskiej i Peli. Co się okazuje, para najprawdopodobniej dogadała się, co do wychowania dzieci i robią to naprzemiennie.

Agnieszka Kaczorowska wyjawiła, jak wygląda macierzyństwo

Zapytaliśmy Agnieszkę Kaczorowską o tym jak się czuje po tym jak jej dzieci poszły do przedszkola. Nasza reporterka dopytywała, czy jest to ulga, czy dodatkowy stres. Aktorka wyznała, że przede wszystkim początek roku szkolnego jest bardzo intensywny.

Gabrysia poszła pierwszy raz do przedszkola, a Emilka poszła do zerówki, która jest w szkole, więc też zmiana placówki, zmiana nauczycielki, zmiana dzieci. Było dużo wyzwań, stresu, emocji. Dziewczynki się pięknie zaadaptowały. Widzę, że są dumne, zadowolone z tego gdzie są, jak jest - zdradziła nam Agnieszka Kaczorowska-Pela.

Agnieszka Kaczorowska-Pela dodała również, że przez to, iż dziewczynki są zadowolone, to ona również jest. Co jeszcze zdradziła nam Agnieszka Kaczorowska-Pela? Zapraszamy do obejrzenia wideo.

