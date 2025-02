Ata Postek i Mini Majk są uczestnikami nadchodzącej edycji programu "99. Gra o wszystko". Celebrytka przed nasza kamerą powiedziała, co sądzi o debiucie telewizyjnym swojego ukochanego. Czy jest dla niego wsparciem?

Mini Majk to niewątpliwie jeden z najbardziej rozpoznawalnych influencerów w Polsce, który zyskał popularność, dzięki grupie Friza "Ekipa". Przez pewien czas był związany z influencerką Pauliną Kozłowską, a od niedawna tworzy udany związek z Atą Postek - zwyciężczynią drugiej edycji programu "Hotel Paradise".

Teraz, poza życiem prywatnym łączy ich również kariera zawodowa, ponieważ już w marcu widzowie zobaczą ich w programie stacji TTV "99. Gra o wszystko"! Ata Postek w rozmowie z naszym reporterem zdradziła, jaka panuje atmosfera między uczestnikami i co ważniejsze, jak z taką presją radzi sobie Mini Majk:

Wydaje mi się, że mu się podoba. Rzeczywiście, stresuje się, wspieram go, żeby dawał radę, ale zobaczymy, jak to będzie dalej, bo codziennie to jest bardzo męczące. Jesteśmy na planie od rana do wieczora! Taki stres

- zdradziła Ata.