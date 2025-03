Podczas spotkania z mieszkankami Rybnika Małgorzata Trzaskowska po raz pierwszy publicznie opowiedziała o swojej walce z rakiem piersi. Żona Rafała Trzaskowskiego wyznała, że w ciągu ostatnich pięciu lat zdiagnozowano u niej nowotwór, który na szczęście udało się wykryć we wczesnym stadium. Dzięki szybkiemu podjęciu leczenia i interwencji lekarzy udało jej się wygrać z chorobą.

To poruszające wyznanie wstrząsnęło uczestniczkami spotkania. Trzaskowska podkreśliła, że guz w jej piersi w krótkim czasie urósł do prawie 5 cm, co wskazuje na to, że badania raz w roku mogą nie być wystarczające.

Małgorzata Trzaskowska podkreśla znaczenie badań w walce z rakiem

Na finiszu kampanii prezydenckiej Małgorzata Trzaskowska zaczęła częściej pojawiać się publicznie i wspierać męża ubiegającego się o najwyższy urząd w państwie, Rafała Trzaskowskiego. W trakcie spotkania w rodzinnym Rybniku kobieta opowiedziała o trudnych doświadczeniach, które spotkały ją w ostatnim czasie. Do tej pory Trzaskowska raczej wstrzymywała się z tak prywatnymi historiami, dlatego jej wyznanie wywołało spore poruszenie. Ujawniła, że rozpoznano u niej raka piersi.

Ostatnie pięć lat były dla mnie pełne wyzwań. Dzieci zdawały egzaminy, ja rozwijałam swój projekt, a potem zdiagnozowano u mnie raka piersi – powiedziała.

To historia ze szczęśliwym zakończeniem. Choroba nowotworowa została odkryta na wczesnym etapie. Dzięki temu leczenie okazało się skuteczne. Żona prezydenta Warszawy podkreśliła, jak istotne w jej przypadku były regularne badania i zaapelowała do wszystkich kobiet, by pamiętały o profilaktyce. Dodała, że Polki za rzadko korzystają z opieki medycznej.

Kobiety często nie zdają sobie sprawy, że to kwestia życia i śmierci. W moim przypadku guz w pół roku urósł do niemal 5 cm. Badania raz w roku to za mało – stwierdziła Trzaskowska.

Żona Rafała Trzaskowskiego dwukrotnie straciła ciążę

To nie koniec bardzo osobistych wyznań Małgorzaty Trzaskowskiej. Ukochana kandydata na prezydenta Polski przyznała też, że dwukrotnie straciła ciążę. W rozmowie z mieszkańcami rodzinnego miasta stwierdziła, gdyby w tamtym okresie obowiązywały obecne przepisy prawne, najprawdopodobniej nie zdecydowałaby się na kolejną próbę zostania mamą.

Kobiety muszą czuć się bezpieczne, wiedzieć, że ich zdrowie i życie są chronione – zaznaczyła.

Warto przypomnieć, że niedawno Małgorzata Trzaskowska opowiedziała o pierwszej randce z Rafałem Trzaskowskim w „Halo tu Polsat”.

