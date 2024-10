Nie tylko Elżbieta Zającówna. Dzisiaj kultowy „Vabank” wywołuje przykre wspomnienia

We wtorek, 29 października Związek Artystów Scen Polskich poinformował o śmierci Elżbiety Zającówny. Aktorka od dłuższego czasu zmagała się z poważną chorobą von Willebranda, powodującą zaburzenia krzepliwości krwi. To właśnie przez schorzenie musiała zrezygnować z kariery. Postanowiła, że „nie będzie umierać na scenie”. Jej talent był ceniony zarówno w środowiskach teatralnych, jak i filmowych. Urodzona w Krakowie artystka grała na deskach Syreny, Na Targówku, Bajki, Rampy oraz Komedii w Warszawie, a także Muzycznego w Gdyni. Do jej największych osiągnięć zawodowych zalicza się rolę w kultowym filmie Juliusza Machulskiego „Vabank”. Niestety większość gwiazd z obsady produkcji z lat 80. już nie żyje.

Gwiazdy „Vabank” odchodzą

Wiadomość, że Elżbieta Zającówna nie żyje, wywołała szok w polskich mediach. Aktorka znana z „Vabank”, „Seksmisji” czy serialu obyczajowego „Matki, żony i kochanki” odeszła w wieku 66 lat. Absolwentka krakowskiej PWST (dzisiaj AST) zapisała się w historii kina dzięki roli Natalii z kultowej już produkcji Juliusza Machulskiego. Niestety to kolejna gwiazda obsady, którą żegnają Polacy.

W ubiegłym roku odszedł Leonard Pietraszak znany z kreacji Gustawa Kramera w filmie „Vabank”. Aktor zmarł 1 lutego 2023 roku, o czym także poinformował ZASP. Gwiazdor ostatnie chwile spędził w Warszawie. Popularność przyniosła mu m.in. rola doktora Karola Stelmacha w „Czterdziestolatku”. Wybitny artysta pochodził z Bydgoszczy, gdzie rozpoczął swoją przygodę z aktorstwem. Fani z pewnością pamiętają go także jako pułkownika Waredę w „Karierze Nikodema Dyzmy”. 15 lutego 2015 roku Pietraszak przyjął Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Miał 86 lat.

Leonard Pietraszak

Wcześniej, 24 października 2021 roku zmarł Krzysztof Kiersznowski, który także zagrał ważną rolę w „Vabanku”. Telewizyjny i teatralny aktor w filmie Juliusza Machulskiego wcielił się w „Nutę”. Później jednak prawdopodobnie był kojarzony przede wszystkim z kreacji Wąskiego z „Kilera”. To także efekt jego współpracy z Machulskim. Kiersznowski występował razem z Elżbietą Zającówną w „Matkach, żonach i kochankach”. Za swoją pracę na planie „Statystów” otrzymał Orła oraz Złotego Lwa. Rzadko grał główne role, ale to nie przeszkadzało mu w zdobywaniu sympatii widzów. Odszedł w wieku 70 lat po długiej walce z nowotworem.

Krzysztof Kiersznowski

Choć Witold Pyrkosz uchodził za „króla polskich seriali”, to nie można też nie wspomnieć jego najważniejszych ról filmowych. Jedną z nich jest J.J. Duńczyk z „Vabank” Machulskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Złotym Krzyżem Zasługi aktor zmarł 22 kwietnia 2017 roku. Artysta doznał udaru, który nastąpił w wyniku powikłań po zapaleniu płuc. Pod koniec życia zmagał się z problemami z sercem i krążeniem. Urodzony w Krasnymstawie, wychowany we Lwowie gwiazdor występował jako Jędruś Pyzdra w serialu „Janosik” i kapral Wichura w kultowej produkcji „Czterej pancerni i pies”. Oprócz tego na małym ekranie można go było zobaczyć w „Koperniku”, „Stawce większej niż życie”, „Daleko od szosy” czy też „Karierze Nikodema Dyzmy”. Współpracował z największymi reżyserami: Wajdą, Zanussim, Falkiem i oczywiście Machulskim. Później na długo związał się z telenowelą „M jak miłość”. Do końca życia był aktywny zawodowo.

Witold Pyrkosz

Tragiczna śmierć gwiazdy „Vabank”

Zdecydowanie przedwcześnie, tragiczną śmiercią zmarł Jacek Chmielnik, który w „Vabank” zagrał „Moksa”. Z Juliuszem Machulskim współpracował też na planie „Kingsajz”. Do koszmarnego zdarzenia doszło latem 2007 roku. Wypoczywający wraz z rodziną w domu letniskowym pod Włodawą aktor zszedł do piwnicy, gdzie zepsuł się hydrofor. Artysta stanął w kałuży i został porażony prądem. Niestety mimo reanimacji nie udało się go uratować. Chmielnik miał tylko 54 lata. Ciało gwiazdy znalazła córka. Urodzony w Łodzi aktor ukończył szkołę filmową w rodzinnym mieście. Później był znany z takich seriali jak „Warto kochać”, „Samo życie”, „Lokatorzy” oraz „Na dobre i na złe”. Pracował też w telewizji, gdzie prowadził teleturniej „Kochamy polskie seriale”.

fot. Grąbczewski/AKPA

Rok po śmierci Chmielnika z bólem pożegnaliśmy Jana Machulskiego, odtwórcę głównej roli w „Vabank”. Filmowy Henryk Kwinto odszedł w wieku 80 lat. Aktor zmarł w wyniku problemów z sercem w warszawskim Szpitalu Bielańskim. Ta wiadomość była szokiem dla środowiska, czego nie ukrywał m.in. jego kolega z planu Leonard Pietraszak. Łodzianin nie tylko występował na deskach wielu teatrów, ale był też założycielem Teatru Ochota w Warszawie. Zajmował się również pisaniem sztuk. Widzowie pamiętają go z takich produkcji jak „Ostatni dzień lata”, „Drugi człowiek”, „Sublokator” oraz „Vinci”. Odznaczono go Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego dla miasta Lublina, Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi dla miasta Warszawy oraz Honorową Odznaką miasta Łodzi.

