Jeśli chłopak nie odzywa się po randce, może to oczywiście oznaczać, że nie jest zainteresowany dalszym utrzymywaniem znajomości. Zanim jednak dojdziesz do takiego wniosku, zastanów się, czy na pewno właściwie interpretujesz jego milczenie. Nie ma określonych zasad, mówiących o tym, kiedy należy odezwać się po randce.

Czasem, zamiast zastanawiać się nad przyczynami jego milczenia, lepiej wyjaśnić swoje wątpliwości i odezwać się do niego.

Dlaczego chłopak nie odzywa się po randce

Przede wszystkim na stwierdzenie, że chłopak nie jest zainteresowany, za wcześnie jest, jeśli od spotkania nie minęły jeszcze 24 godziny. Z pewnością ma on swoje codzienne obowiązki, naukę albo pracę. Być może oddziela on życie zawodowe od prywatnego i woli kontaktować się ze znajomymi w czasie wolnym. Poczekaj zatem cierpliwie jedną dobę.

Możliwe też, że to on odniósł wrażenie, że nie jesteś nim zainteresowana. Jeśli np. rozmowa się nie kleiła albo stresowałaś się i trudno było ci znaleźć trafne odpowiedzi na jego żarty, istnieje duże prawdopodobieństwo, że odebrał to jako znak, że znajomość należy zakończyć.

Niektórzy ludzie mają trudności z przejawianiem inicjatywy. Być może stąd wynika jego milczenie. Jeśli zauważyłaś podczas spotkania, że chłopak jest wyraźnie nieśmiały i spięty, z trudnością utrzymuje kontakt wzrokowy, może mieć także problem ze zrobieniem kolejnego kroku: zaproszeniem cię na kolejne spotkanie.

Ponadto nie możesz mieć pewności, że chłopak, z którym się spotkałaś, nie robi teraz tego, co ty: nie przeszukuje zasobów internetu w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego dziewczyna nie odzywa się po randce.

Zamiast pozostawać w niepewności, odezwij się sama

Najprostszym sposobem, żeby przekonać się, dlaczego chłopak się nie odzywa, jest zatelefonowanie do niego, napisanie SMS-a, maila albo wysłanie wiadomości na portalu społecznościowym. Możesz zrobić to już następnego dnia po spotkaniu. Jeśli obawiasz się wyjść na osobę, która się narzuca, nie musisz pytać wprost, kiedy się spotkacie. Nawiąż na przykład do tematu, który poruszaliście podczas spotkania. Zainicjuj dłuższą rozmowę. Podczas niej postaraj się wybadać, czy wciąż jest tobą zainteresowany. Jeśli będzie udzielał lakonicznych odpowiedzi, np. tak lub nie, i nie będzie rozwijał swoich wypowiedzi ani zadawał ci pytań, prawdopodobnie nie interesuje go utrzymywanie znajomości. Jeżeli natomiast będzie aktywnie uczestniczył w rozmowie, śmiało możesz zakończyć ją pytaniem o następne spotkanie, o ile sam, zachęcony twoją inicjatywą, nie zrobi tego wcześniej.