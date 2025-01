Zenek Martyniuk to prawdziwa legenda muzyki disco polo. To właśnie on śpiewa takie hity jak: "Przez twe oczy zielone", "Przekorny los" czy "Życie to są chwile". Ostatnio wokół Zenka Martyniuka zrobiło się naprawdę głośno gdy w sieci pojawiło się nagranie, na którym uwieczniono jego spotkanie z Rafałem Trzaskowskim, kandydatem na prezydenta RP. Teraz król disco polo komentuje zamieszanie i zdradza, co słyszy teraz od swoich fanów.

Zenek Martyniuk mierzy się z hejtem po spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim

Już za kilka miesięcy Polacy wybiorą nowego prezydenta. Wśród kandydatów na prezydenta znaleźli się m.in. Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Magdalena Biejat oraz Szymon Hołownia. Wybory prezydenckie zostały zaplanowane na 18 maja, ale wszyscy kandydaci już rozpoczęli walkę o głosy. Ostatnio Rafał Trzaskowski zaskoczył wszystkich publikując w mediach społecznościowych nagranie ze spotkania z prawdziwą legendą muzyki disco polo. Po wspólnym spotkaniu Zenka Martyniuka i Rafała Trzaskowskiego rozpętała się prawdziwa burza i szybko okazało się, że filmik mocno podzielił internautów.

Teraz głos w sprawie głośnego filmiku zabrał sam Zenek Martyniuk. Muzyk w rozmowie z Plejadą przyznał, że po spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim wylała się na niego fala hejtu, a jego fani nie ukrywają rozczarowania.

Staram się tego nie czytać, ale ludzie cały czas do mnie piszą: ''panie Zenku, miałem od pana autografy i wszystkie powyrzucałem. Nie pójdę już w życiu na żaden pana koncert''. Wcześniej pisali w drugą stronę, że ''stary PiS-owiec'', czyli i tak źle, i tak niedobrze. Nikomu nie można dogodzić. Wszystko źle komentuje Zenek Martyniuk.

Zenek Martyniuk nie ukrywa, że w przeszłości grał m.in. dla Lecha Wałęsy czy dla PSL. Muzyk nie rozumie, dlaczego teraz wylał się na niego taki hejt.

(...) Przecież ja nikogo nie wypytuję, z jakiej jest opcji politycznej. Nie wiem już, o co tu chodzi. Kiedyś jakoś tego nie było, przecież jeszcze w latach dwutysięcznych występowałem na różnych wiecach u Lecha Wałęsy, które m.in. organizował mój znajomy z okolic Trójmiasta. Później grałem z PSL-em. Ktokolwiek mnie poprosi, ja chętnie zagram. Dla wszystkich zaśpiewam i wszędzie zagram mówi dla Plejady.

Zenek Martyniuk zdradza kulisy spotkania z Rafałem Trzaskowskim

Zenek Martyniuk dopiero teraz ujawnił, jak tak naprawdę doszło do spotkania z kandydatem na prezydenta. Okazuje się, że to ktoś ze sztabu Rafała Trzaskowskiego zadzwonił z propozycją wspólnego obiadu. Zenek Martyniuk zgodził się bez wahania i nie ukrywa, że polubił Rafała Trzaskowskiego.

(...) powiedzieli, że będą w Bielsku na obiedzie i mnie zaprosili. Ja mówię, że to świetnie się składa, bo też akurat wybieram się na obiad. No to spotkajmy się na chwilę, około godz. 14.00 – zaproponowali. No dobrze, to zajechaliśmy, pogadaliśmy chwilkę zdradził Zenek Martyniuk.

Jak się okazuje podczas spotkanie nie zabrakło rozmów o muzyce.

Rafał Trzaskowski to bardzo przyjemna, fajna osoba. Jesteśmy w podobnym wieku – no ja jestem trzy lata starszy od Rafała – ale pogadaliśmy sobie sympatycznie o muzyce. Wychowywaliśmy się przecież na tych samych piosenkach, słuchając Trójki i słynnej listy przebojów Marka Niedźwieckiego król disco polo zdradził w rozmowie z Plejadą.