W 11. edycji "Rolnik szuka żony" pora na kolejne randki! Uczestnicy staną przed ostatecznymi decyzjami, a u Rafała dopiero zaiskrzy między rolnikiem a jedną z kandydatek. Wiele będzie działo się też u Agaty i Sebastiana, ale to randka Marcina z "Rolnika" zwraca największą uwagę. Jak wiadomo, spotkanie z Magdą udało się perfekcyjnie, a jak będzie tym razem? Wygląda na to, że Anna będzie bardzo zaskoczona pytaniem, jakie padnie na początku randki. Marcin chyba nie przemyślał tego dokładnie i nie wziął pod uwagę tego, że może ono zostać źle odebrane. O co zapytał?

Afera po słowach Marcina z "Rolnik szuka żony"

11. edycja "Rolnik szuka żony" powoli zbliża się po połowy i uczestnicy będą musieli zdecydować, z kim chcą kontynuować znajomość. Sebastian i Marcin nie ukrywają, że wybór jest naprawdę trudny, a Marcin bardzo czekał na randkę z Anną, aby podczas spotkania tylko we dwoje móc ostatecznie zdecydować, do kogo jego serce zabiło mocniej. Randka z Magdą był bardzo udana, a wspólne żarty i flirt tylko utwierdziły rolnika, że dobrze wybrał. W niedzielnym odcinku przyjdzie czas na randkę z Anną. Kobieta nie ukrywa, że faktycznie jest zainteresowana rolnikiem, a widzowie od razu obdarzyli ją ogromną sympatią. Wydawałoby się, że ta randka również pójdzie świetnie, ale wszystko zmieniło się po pytaniu Marcina. Już na początku rolnik stwierdził, że Anna jest dziewczyną z miasta, co jak wiadomo nie dotyczy tylko jej, bo Magda też mieszka w mieście. Kiedy Anna odpowiedziała, wtedy rolnik wypalił:

Dziewczyna z miasta. powiedział na początku randki Marcin

Tak odpowiedziała nieco zaskoczona Anna.

Co Ty tutaj u mnie robisz? zapytał w końcu Marcin

Internauci nie dowierzają, że rolnik faktycznie zadał to pytanie. W końcu już na etapie listów Anna jasno wyjaśniła, dlaczego zgłosiła się do programu, a co więcej mieszka w Warszawie i tak naprawdę wcale nie ma daleko do Marcina. Co więcej, takie pytanie nie padło w kierunku Magdy, która dla rolnika przyleciała aż z Chicago.

Robi to samo u niego co druga dziewczyna z miasta. Co to w ogóle za pytanie?

Dziewczyna z miasta co u niego robi ? A co robi u niego dziewczyna z Ameryki?? Dziwny facet

Dziewczyna z Ameryki i ją tego nie pytał: co tutaj robisz?

Niektórzy stają w obronie rolnika i piszą wprost, że nie miał nic złego na myśli, ale po prostu trudno mu uwierzyć, że dziewczyna z miasta może chcieć porzucić dla niego dotychczasowe życie. Widzowie "Rolnika" są pod wrażeniem Anny, która dała się poznać jako spokojna, delikatna kobieta, która poważnie myśli o przyszłości.

Nie przeszkadza mu, tylko nie dowierza, że zechciała do niego przyjechać; trochę życzliwości dla rodzących się uczuć

To najładniejsza dziewczyna tej edycji. Spokojna i kulturalna

Ania jest cudowną dziewczyną. Delikatna, piękna i mądra

