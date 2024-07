Ciekawych mężczyzn możesz poznać przez wspólnych znajomych, na imprezach, weselach, na siłowni oraz w klubie sportowym. Postaw też na poszukiwanie partnera w szkole, na uczelni, klubach zainteresowań lub w Internecie.

Poszukiwanie interesującego mężczyzny powinno być powiązane z twoim temperamentem i zainteresowaniami. Na trwałość związku duży wpływ mają wspólne pasje i czas wspólnie spędzany. Dlatego ważne, by łączyło was coś więcej niż pierwsze zauroczenie.

Szkoła i uczelnia

W szkole i na uczelni spędzasz kilka godzin dziennie, dlatego łatwiej ci będzie poznać tam interesującego mężczyznę. W dodatku wspólny kierunek studiów zwiększa szansę, na poznanie osoby o podobnych zainteresowaniach. Jeśli twój potencjalny partner chodzi z tobą na zajęcia, masz okazję, by go obserwować i rozmawiać z nim, spędzać wolny czas w niezobowiązujący sposób, przy dobrej zabawie. Pozytywne emocje zbliżają. Dodatkowo możesz zobaczyć, w jaki sposób chłopak odnajduje się w grupie, jaki jest jego temperament i czym się interesuje.

Domówka u znajomych

Impreza u znajomych jest świetnym sposobem na poznanie ciekawego chłopaka. Skoro twoi przyjaciele utrzymują z nim kontakt, mężczyzna może być godny zaufania, wartościowy i interesujący. Dzięki wspólnym domówkom u znajomych masz okazję, by bliżej poznać wybraną osobę. Wykorzystaj ten czas na rozmowę. Dowiedz się, czym się zajmuje, jakie są jego zainteresowania i czy z kimś się spotyka.

Grupy zainteresowań

Nic tak nie łączy, jak wspólne pasje i zadania. Dołącz więc do jakiejś ciekawej grupy zainteresowań, w której będziesz mogła się rozwinąć i poznać podobnych do siebie ludzi. Może to być wolontariat np. na rzecz potrzebujących lub zwierząt, klub turystyczny lub koło miłośników fotografii. W grupie masz też okazję spotkać interesujących mężczyzn. Wspólne cele i działania na pewno was zbliżą.

Siłownia lub klub fitness

Wielu mężczyznom imponują wysportowane i zadbane kobiety, dlatego warto ćwiczyć w siłowni lub klubie fitness. Podczas ćwiczeń masz okazję poznać partnera, który ceni sobie aktywność fizyczną, wygląd i zdrowie. Z takim mężczyzną na pewno nie stracisz kondycji, a wspólne treningi pozwolą się lepiej poznać.

Impreza taneczna

Jeśli lubisz zabawę, jesteś duszą towarzystwa i nie cierpisz bezczynności, wyrusz na parkiet. Taniec wyzwala emocje i potęguje zmysły, dzięki czemu zbliża ludzi. W czasie intensywnego ruchu wytwarzają się też endorfiny, czyli hormony szczęścia powodujące radość. Twój wymarzony mężczyzna może szybko pojawić się obok ciebie i poprosić do tańca. Regularne spotkania na imprezach będą pretekstem do wspólnej zabawy i rozmowy. Bądź jednak ostrożna i strzeż się przed podrywaczami, którym zależy jedynie na przelotnych znajomościach. Nie wychodź z klubu z nieznajomymi i nie pij napojów, które ci podadzą (mogą zawierać środki odurzające). Jeśli zależy ci na lepszym poznaniu mężczyzny, porozmawiaj z nim przy stoliku.

Czat internetowy

Wystarczy poszukać odpowiedniego portalu społecznościowego (zgodnego z twoimi pasjami), żeby poznać interesujących, uczciwych i wartościowych mężczyzn. Rozmowy przez Internet sprawią, że łatwiej będzie się wam otworzyć i opowiedzieć o sobie. Podczas surfowania w sieci bądź jednak czujna. Twój rozmówca może okazać się oszustem lub kreować się na inną osobę, niż jest w rzeczywistości. Gdy już będziesz gotowa na bezpośrednie spotkanie, umów się z mężczyzną w jakimś publicznym miejscu, w którym będziesz czuła się bezpiecznie. Możecie spotkać się w kawiarni, kinie lub restauracji.