Zespół One Direction zakończył swoją działalność osiem lat temu, a jego członkowie rozwijali swoje ścieżki kariery osobno. Niestety, los zadecydował, że pierwsze od lat spotkanie wszystkich muzyków zespołu odbędzie się właśnie na pogrzebie Liama Payne'a, który zmarł w październiku w Argentynie. Widok Harry'ego, Louis'a, Zany'a i Niall'a na pogrzebie kolegi z zespołu chwycił mnie za serce. Nie tak to miało wyglądać...

Członkowie One Direction spotkali się na pogrzebie Liama Payne'a

W środę, 20 listopada, kościele St Mary's w Amersham odbyło się poruszające pożegnanie Liama Payne'a, który odszedł w wieku 31 lat. Na uroczystość przybyli byli członkowie zespołu One Direction: Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik oraz Niall Horan. Ich ponowne spotkanie w tak trudnych okolicznościach wzruszyło fanów na całym świecie.

Członkowie zespołu, znani z niezwykle bliskich relacji w czasie wspólnej kariery muzycznej, po latach rozłąki zjednoczyli się, by wspólnie pożegnać przyjaciela. Wzruszenie widoczne na ich twarzach odzwierciedlało ból po stracie, ale także wdzięczność za wspólne lata spędzone na scenie.

JUSTIN TALLIS/AFP/East News

Na pogrzebie pojawiło się wiele znanych twarzy, co świadczy o tym, jak wielkie piętno Liam Payne odcisnął na branży muzycznej. Oprócz członków One Direction, wśród żałobników można było dostrzec innych przedstawicieli świata show-biznesu, którzy przybyli, by uczcić pamięć artysty. Pojawili się też rodzice Liama, jego partnerka Kate Cassidy oraz eks, Cheryl Cole. Po zakończeniu mszy żałobnicy zgromadzili się na zewnątrz kościoła, by wspólnie oddać hołd Liamowi Payne'owi.

JUSTIN TALLIS/AFP/East News

Tak członkowie One Direction pożegnali Liama Payne'a

Tuż po śmierci Payne'a jego koledzy z zespołu wyrazili ogromny żal związany z odejściem Liama. W sieci pojawiły się poruszające wpisy:

Jesteśmy całkowicie zdruzgotani wiadomością o śmierci Liama. Z czasem, kiedy każdy będzie w stanie to zrobić, z pewnością powiemy nieco więcej. Na razie dajemy sobie czas na opłakiwanie i przepracowanie straty naszego brata, którego tak bardzo kochaliśmy. Wspomnienia, które z nim przeżyliśmy, zostaną na zawsze w naszej pamięci. W tym momencie nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i fanami, którzy kochali go równie mocno, jak my. Będzie nam go szalenie brakować. Kochamy Cię Liamie - napisali członkowie One Direction tuż po śmierci Payne'a.

Śmierć Liama Payne'a poruszyła miliony fanów na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiło się tysiące wpisów od fanów, którzy wyrażali swój smutek i wdzięczność za muzykę oraz niezapomniane chwile, jakie Liam im podarował.

