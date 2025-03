Łukasz Zarzycki Surfer był jednym z uczestników czwartej edycji "Farmy". Surfer stworzył silny sojusz w programie i dotrwał aż do wielkiego finału, w którym walczył o głosy widzów z Żanetą i Bandim. Dziś wiemy już, że program wygrał Bandi i to właśnie on zgarnął nagrodę główną i Złote Widły. Po wielkim finale emocje nie opadły - wręcz przeciwnie. Okazało się bowiem, że Surfer nagle poprosił swoją partnerkę o rękę. Poleciały łzy wzruszenia, a kiedy emocje nieco opadły Surfer zdradził nam, dlaczego zdecydował się na zaręczyny po finale "Farmy".

Widzowie już jakiś czas temu mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć ukochaną Surfera. Partnerka Surfera pojawiła się w jednym z odcinków "Farmy", gdy rodziny odwiedzały uczestników programu. Teraz wybranka Łukasza Zarzyckiego towarzyszyła mu również w wielkim finale reality- show. Chwilę po tym, jak okazało się, że to Bandi wygrał czwartą edycję Farmy, Surfer oświadczył się dziewczynie. Wszystko uchwycili fotoreporterzy, a romantyczne zdjęcia trafiły do mediów.

Surfer w rozmowie z reporterem Party.pl skomentował zaręczyny z ukochaną. Dlaczego właśnie w finale "Farmy" poprosił ją o rękę i od kiedy to planował?

Plany były długie, myślę, że to już miesiące były żeby w końcu zrobić ten krok i powiedzieć ''to jest właśnie ten moment'', ale tak naprawdę nigdy nie miałem dobrego terminu, okazji

Mówię ''no chyba znam dobry moment''. To będzie ten moment kiedy doszedłem daleko i nawet jak nie wygram to to będzie dla mnie ważniejsze

dodał.