Jeśli spotkałaś mężczyznę swojego życia i jedynym problemem jest to, że on jeszcze nie wie o twoim istnieniu, albo wybierasz się na pierwszą randkę z kimś, kogo jeszcze słabo znasz, przyda ci się kilka porad, jak uwieść faceta.

Nie znajdziesz tu przepisu na eliksir miłości ani porad w rodzaju „utnij pukiel jego włosów i śpij z nim pod poduszką”, opisane poniżej sposoby naprawdę działają.

Żeby go uwieść, najpierw lepiej go poznaj

Dowiedz się, czym interesuje się mężczyzna, którego chcesz zdobyć, gdzie bywa, jakie filmy ogląda, co czyta. Możesz wykorzystać do tego portale społecznościowe. Sprawdź, czy macie wspólnych znajomych. Wspólni znajomi to dobry temat, żeby zacząć rozmowę. Musisz mieć jednak pewność, że nie są to osoby, które z mężczyzną, którym się interesujesz, łączyło coś więcej, wtedy sytuacja mogłaby się stać niezręczna. Zastanów się też nad innymi wspólnymi tematami do rozmowy oraz miejscami, w których możecie się spotkać. Ten sposób działa tylko wtedy, kiedy rzeczywiście wasze zainteresowania przynajmniej częściowo są zbliżone. Udawanie specjalistki w dziedzinie, o której nie masz pojęcia, może tylko zaszkodzić, a udawanie zainteresowania czymś, co jest ci całkowicie obce, zmęczyć.

Żeby uwieść faceta, musisz czuć się atrakcyjna

Zadbaj o to, żeby czuć się dobrze sama ze sobą. Ubieraj się w to, w czym wyglądasz najkorzystniej i czujesz się najwygodniej. Jeśli uważasz, że dobrze zrobią ci treningi na siłowni, zacznij na nią chodzić. Oprócz zgrabnej sylwetki zyskasz wtedy zastrzyk energii i lepsze samopoczucie, ponieważ wysiłek fizyczny spowoduje większe wydzielanie hormonów szczęścia – endorfin.

Wyniki wielu badań pokazują, że mężczyźni za bardziej atrakcyjne uważają kobiety, które mają na sobie czerwone ubranie. Jeśli więc potrzebujesz gwarancji, że on zwróci na ciebie uwagę w tłumie innych kobiet, ubierz się na czerwono. Wybierz taki odcień czerwieni, który najlepiej będzie współgrał z twoim typem urody. Podobno istnieje aż 285 odcieni czerwieni możliwych do rozróżnienia przez ludzkie oko, jest zatem z czego wybierać.

Jak uwieść go spojrzeniem?

Umiejętne utrzymywanie kontaktu wzrokowego jest bardzo istotne dla jakości rozmowy. Przede wszystkim swoim uważnym spojrzeniem możesz ściągnąć uwagę mężczyzny i w niezobowiązujący sposób okazać mu swoje zainteresowanie. Także podczas rozmowy warto utrzymywać kontakt wzrokowy, ponieważ dzięki temu rozmówca wie, że interesujesz się tym, co mówi.

Kontakt wzrokowy pozwala też lepiej poznać drugą osobę. Badania prowadzone przez naukowców z Akademii Fińskiej pokazały, że sposób, w jaki ludzie reagują na czyjeś spojrzenie, mówi wiele o ich osobowości. Osoby o większym nasileniu neurotyczności (bardziej spięte, podatne na lęk i niską samoocenę) na kontakt wzrokowy reagują bardziej nerwowo i raczej unikają go, często spoglądają też na drugą osobę przez chwilę i odwracają lub spuszczają oczy.

Żeby uwieść mężczyznę, słuchaj go i okazuj zainteresowanie

Naturalną ludzką właściwością jest chęć przebywania w towarzystwie osób, które nas lubią, akceptują i rozumieją. Dzięki uważnemu, aktywnemu słuchaniu drugiej osoby możesz w subtelny sposób okazać jej zainteresowanie, sympatię, akceptację i zrozumienie. Kontakt z tobą sprawi, że rozmówca dzięki pozytywnemu odbiorowi poczuje się dowartościowany, a jego samoocena wzrośnie. Prawdopodobnie będzie chciał powtarzać to pozytywne doświadczenie. Między słowem „słyszeć” a słowem „słuchać” jest jednak istotna różnica. To pierwsze oznacza wyłącznie odebranie bodźca, podczas gdy znaczenie drugiego zawiera w sobie też zrozumienie komunikatu i zareagowanie na niego. Podczas spotkań z mężczyzną, którego chcesz uwieść, nastaw się zatem na słuchanie, a nie tylko słyszenie. Zadawaj mu taktowne pytania. Wyrażaj swoje zrozumienie.

Jak uwieść mężczyznę uśmiechem?

Uśmiechając się, okazujesz drugiej osobie akceptację i zainteresowanie. Uśmiech pozwala też wyrazić, że czujesz się dobrze w towarzystwie tej osoby, rozumiesz jej żarty i uważasz je za zabawne. Nie może być on jednak udawany lub przesadny. Prawdziwy uśmiech łatwo odróżnić od fałszywego m.in. po tym, że w ekspresji mimicznej szczerego uśmiechu bierze udział większa liczba mięśni twarzy, np. mięśnie wokół oczu, niż przy uśmiechu wymuszonym. Fałsz odkryty podczas pierwszej randki może zniszczyć szansę na kolejną. Przede wszystkim jednak jeśli podczas spotkania z jakimś mężczyzną naprawdę musisz udawać, że dobrze się bawisz, zastanów się, czy to na pewno jest właściwa dla ciebie osoba.