Oznaki zainteresowania wysyłane są w postaci świadomych lub nieświadomych sygnałów. Dużą rolę odgrywa tu mowa ciała i biologia, czasem jednak są to wyuczone działania używane z premedytacją w celu zwrócenia na siebie uwagi.

Oznaki zainteresowania – mowa ciała

Zarówno kobieta, jak i mężczyzna w towarzystwie osoby atrakcyjnej dla nich seksualnie często zaczynają podświadomie zachowywać się nerwowo. Kobieta – jeżeli nie jest zbytnio onieśmielona bardzo szybko może dać wyraz swojemu zainteresowaniu poprzez kontakt fizyczny. Zwykle jest to muśnięcie dłonią ramienia rozmówcy, poklepanie po plecach, dotknięcie kolana. Mężczyźni są bardziej powściągliwi w tej kwestii. Kobiety często bawią się włosami i dotykają szyi lub ud w towarzystwie osoby, która je interesuje. Mężczyźni wypinają pierś do przodu i nieco zniżają ton głosu. Skierowanie całego ciała w kierunku rozmówcy to jednoznaczny wyraz zainteresowania. Często też kolana czy stopy zwracamy w stronę osoby, która nam się podoba. W mowie ciała mężczyzn kciuki odgrywają dużą rolę, jeżeli mężczyzna wkładając ręce do kieszeni zostawia je na wierzchu, często bywa to oznaką zainteresowania. Gdy mężczyzna siada w rozkroku, podświadomie zwraca uwagę na swoją męskość. Zakładanie rąk na piersiach, zajmowanie jak najwięcej miejsca lub kiwanie się na stopach to symptomy podkreślania męskości.

Oznaki zainteresowania – usta, oczy, gesty i biologia

Kontakt wzrokowy to najbardziej popularny objaw zainteresowania druga osobą. Świadczą o tym też rozszerzone źrenice. Jednak należy wziąć pod uwagę oświetlenie, czy ewentualne picie alkoholu, ponieważ są to czynniki powodujące naturalne powiększenie tej części oka. Zdarza się też, że kobiety szerzej otwierają oczy, by dzięki temu wyglądać młodziej i bardziej bezbronnie. Bezwarunkowym objawem zainteresowania u pań jest też wzmożone mruganie. Oblizywanie przez kobietę ust i patrzenie w tym samym czasie rozmówcy prosto w oczy to gesty o ewidentnie seksualnym podtekście. Szeroki uśmiech z jednoczesnym głębokim spoglądaniem w oczy to zachęta do dalszego kontaktu. Jest też potwierdzeniem, że rozmowa sprawia nam przyjemność. Mężczyzna, który całą swoją uwagę skupia na osobie, którą jest zainteresowany ma większe szanse powodzenia, niż ten, którego wzrok nieustannie wędruje.

Może zdarzyć się też tak, że osoba, która jest nami wyraźnie zainteresowana jest zbyt nieśmiała, aby wykonać jakikolwiek gest. Dlatego warto znać tych kilka symptomów, które często wykonujemy nieświadomie, aby wyrazić swoją sympatię do drugiej osoby.