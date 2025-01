Julia Dylewska znana jest doskonale z "Love Island" i "Moja mama i twój tata", gdzie wystąpiła razem z mamą. Aktualnie jest w szczęśliwym związku z Dawidem, z którym spotykała się jeszcze zanim została rozpoznawalna. Okazało się, że zaraz po rozstaniu oboje zdecydowali się szukać pocieszenia w telewizji. Chłopak Julii wraz z influencerką i jej mamą pojawili się w naszym studiu.

Julia Dylewska została okrzyknięta najpiękniejszą uczestniczką "Love Island", chociaż nie wszyscy wierzą, że jej uroda jest naturalna, z czego niejednokrotnie musiała się tłumaczyć. Niedawno wraz z mamą i chłopakiem gościła w studiu Party.pl. Dawid, ukochany influencerki również miał okazję się wypowiedzieć na temat relacji z Julią. Mało kto wie, że byli parą zanim ona zdecydowała się na udział w miłosnym show:

Kiedy się rozstaliśmy to widzę, że nasze myślenia poszły w podobnym kierunku, aczkolwiek drogi były rozbieżne. Ja się zgłosiłem do Hotelu Paradise i wstępnie się dostałem, miałem już wyznaczą datę wylotu, finalnie się tam nie pojawiłem.

Ukochany Julii z "Love Island" na temat swojej nieobecności w "Hotelu Paradise" odpowiedział następująco: