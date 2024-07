Kawa zawiera kofeinę, która jest środkiem pobudzającym i jednocześnie silnie uzależniającym. Odwadnia organizm i wypłukuje minerały, w tym wapń, przez co sprzyja osteoporozie. Nie powinny jej pić osoby, które mają problemy z sercem, żołądkiem i nadciśnieniem.

Zdrowy zamiennik kawy – woda z cytryną

Owoce cytrusowe są bardzo zdrowe w przeciwieństwie do kawy, która wypłukuje z organizmu cenne pierwiastki mineralne: magnez, wapń, potas. Woda z cytryną dodaje energii, orzeźwia, bardzo dobrze smakuje i usuwa toksyny z organizmu.

Zamiast kawy – zielona herbata

Zdecydowanie lepiej zamiast kawy wypić zieloną herbatę – zawiera dwa razy więcej odpowiednika kofeiny – teiny - niż kawa. Bardzo ważny jest czas parzenia – aby herbata zielona działała pobudzająco nie należy jej parzyć dłużej niż 3 minuty.

Zamiast kawy – yerba mate

Yerba mate, czyli suszone liście ostrokrzewu paragwajskiego, to zdrowy odpowiednik kawy, który dostarcza minerałów, podczas gdy kawa je wypłukuje. Wpływa pozytywnie na umysł, podnosi poziom koncentracji.

Zamiast kawy – herbata rooibos

Herbata rooibos (czerwona) co prawda nie zawiera kofeiny, ale doskonale poprawia samopoczucie, dzięki czemu dodaje również energii. Ważne jest również to, że herbata z czerwonokrzewu jest naturalnie słodka w przeciwieństwie do kawy, którą wiele osób dosładza, a cukier rafinowany szkodzi zdrowiu i urodzie.

