Wiadomość o ciąży Klaudii El Dursi, którą prezenterka i modelka przekazała na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, zelektryzowała wszystkich! Fani niezmiennie trzymają kciuki za spokojny przebieg ciąży Klaudii, a ta nie ukrywa, że choć ostatnie miesiące nie należały do łatwych, teraz z optymizmem patrzy w przyszłość. Tuż po Nowym Roku Klaudia El Dursi postanowiła jednak napisać na Instagramie o pewnym pożegnaniu. Będziecie zaskoczeni!

Tak Klaudia El Dursi zakończyła sezon świąteczny

Fani Klaudii El Dursi wpadli w euforię po tym, jak modelka ogłosiła, że jest w kolejnej ciąży i wraz z partnerem spodziewa się dziecka. Internauci zgodnie uznali, że przyszła mama wprost promienieje i są pod wrażeniem jej formy. Wystarczyło, by Klaudia El Dursi pokazała romantyczne ujęcia z Sylwestra, by w sieci pojawiło się mnóstwo komplementów i komentarzy. Na tym jednak nie koniec. Już kilka dni po początku nowego roku ciężarna gwiazda podjęła ważną decyzję, na którą nie każdy by się zdecydował.

Na InstaStories Klaudii pojawiły się piękne dekoracje świąteczne, z którymi gwiazda "Hotelu Paradise" postanowiła ... pożegnać się aż do kolejnych świąt. Trzeba przyznać, że ta decyzja może zaskoczyć - niektórzy bowiem cieszą się klimatem świąt aż do początku lutego.

Czas się pożegnać - napisała krótko El Dursi.

Fani którzy uwielbiali podglądać świąteczne wnętrza Klaudii El Dursi mogą być nieco zawiedzeni, jednak prezenterka wyraźnie cieszy się z nadejścia nowego roku i nowego początku - nie da się ukryć, że ostatnie miesiące nie należały dla niej do łatwych. Prowadząca "Hotel Paradise" postanowiła podzielić się trudnym wyznaniem:

Ten rok był dla mnie trudny pod wieloma względami, zdrowotnym, zawodowym, emocjonalnym. Zaznałam jak to jest ważyć 47 kg, walczyć o każdy kęs i tak cholernie bać się kolejnego dnia.Przeżyłam ogromną lekcję pokory i dotkliwie doświadczyłam jak trudna jest sztuka wybaczania - przekazała Klaudia El Dursi.

Na szczęście, jak zawsze modelka otrzymała moc słów wsparcia od fanów, którzy życzą jej jak najlepiej:

Zdrowia, siły i pięknego roku! Oby był dla nas lepszy

Nieraz tak jest, że trzeba przejść najgorsze, żeby potem było super

Jesteś wspaniałą osobą która bardzo lubię za taką szczerość i siłę

My również życzymy Klaudii El Dursi i jej bliskim wszystkiego, co najlepsze w 2025 roku, a przede wszystkim dużo, dużo zdrowia.

