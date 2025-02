Papież Franciszek od niemal dwóch tygodni przebywa w rzymskiej klinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc. Jego stan jest krytyczny, ale z lekką poprawą. Według najnowszych komunikatów Watykanu, papież dobrze wypoczął w nocy, a wyniki niektórych badań laboratoryjnych uległy poprawie. Mimo to Watykan musi być przygotowany na każdy, nawet najczarniejszy scenariusz. Od lat znany jest każdy krok, jaki zostanie podjęty po odejściu papieża. Co wówczas się wydarzy?

Reklama

Świat drży o papieża Franciszka

Papież Franciszek od 14 lutego 2025 roku przebywa w klinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc. Jego stan zdrowia pozostaje krytyczny, choć odnotowano lekką poprawę. Mimo trudnej sytuacji, papież pozostaje przytomny i, jak informuje Watykan, nadal wykonuje swoje obowiązki pasterskie z łóżka szpitalnego. Wciąż jednak wymaga stałego nadzoru lekarskiego.

Największe obawy budziło ryzyko powikłań oraz doniesienia o lekkiej niewydolności nerek. Lekarze zapewniają jednak, że sytuacja jest pod kontrolą i nie wymaga pilnych interwencji. Na całym świecie wierni ślą modlitwy o zdrowie papieża. Na placu Świętego Piotra w Rzymie zgromadziły się tysiące osób, które wspólnie odmawiają różaniec w intencji jego szybkiego powrotu do zdrowia.

Jak wiadomo, mimo niewielkiej poprawy, Watykan musi być przygotowany na wszystko.

Jak będą wyglądały procedury po śmierci papieża Franciszka?

Śmierć papieża to wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla całego Kościoła katolickiego. Watykan posiada ściśle określone procedury, które zostaną wdrożone natychmiast po potwierdzeniu zgonu Franciszka.

Oficjalne potwierdzenie śmierci – zgodnie z tradycją, kamerling Kościoła katolickiego potwierdzi zgon papieża, wzywając go po imieniu trzykrotnie. Watykan ogłasza żałobę – flaga papieska zostanie opuszczona do połowy masztu, a wszystkie instytucje watykańskie wstrzymają codzienne funkcjonowanie. Dziewięć dni modlitw (novendiales) – po śmierci papieża odbywa się dziewięciodniowa żałoba i uroczyste msze święte. Organizacja pogrzebu – pochówek papieża odbędzie się w Bazylice św. Piotra, jednak Franciszek wprowadził znaczące zmiany w tej tradycji. Zwołanie konklawe – kardynałowie wybiorą nowego papieża w tajnym głosowaniu.

Zobacz także: Marianna Schreiber ostro o Rozenek. "Kto chodzi z psem z torebką za 20 koła?"

Papież Franciszek zerwał z tradycją

Co ciekawe, papież Franciszek zdecydował się na zmianę wielowiekowych zasad dotyczących pochówku papieży. Tradycyjnie zwierzchnik Kościoła katolickiego był balsamowany i składany w kilku trumnach – drewnianej, cynowej i dębowej. Jednak Franciszek postanowił uprościć ceremoniał. Według nowych zasad, śmierć Franciszka zostanie stwierdzona nie w jego pokoju, a w prywatnej kaplicy. Następnie jego ciało zostanie natychmiast złożone do trumny i w niej wystawione. Zamiast do trzech trumien ciało ma zostać włożone do dwóch - z cynku i drewna.

Pochówek papieża ma być skromniejszy, bez balsamowania zwłok oraz bez kosztownych ozdób. Franciszek wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do prostoty i ubóstwa, co znalazło odzwierciedlenie w jego decyzji.

Kto zastąpi papieża Franciszka?

Po śmierci papieża Franciszka Watykan rozpocznie przygotowania do konklawe, czyli wyboru nowego zwierzchnika Kościoła katolickiego. Zgromadzenie kardynałów zbierze się w Kaplicy Sykstyńskiej, aby wyłonić nowego papieża w tajnym głosowaniu.

Nieoficjalnie mówi się, że wśród potencjalnych następców Franciszka znajdują się kardynałowie z różnych stron świata, zarówno z konserwatywnego, jak i liberalnego skrzydła Kościoła. Decyzja, kto zostanie nowym papieżem, może wpłynąć na kierunek, w jakim podąży Kościół katolicki w nadchodzących latach.

Papież Franciszek Rex Features/East News

Reklama

Zobacz także: Jest komunikat ws. stanu papieża Franciszka. Watykan przekazał najnowsze informacje