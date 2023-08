Justyna Suchecka, dziennikarka TVN 24, autorka książek edukacyjnych i pisarka, poinformowała fanów, że wkrótce zostanie mamą. Na swoim Instagramie pokazała również pierwsze zdjęcia ciążowego brzuszka oraz zdradziła płeć maleństwa. Wraz z mężem, Szymonem Jadczakiem, czekają na córeczkę:

Zobaczcie!

Justyna Suchecka jest znaną dziennikarką i pisarką, która specjalizuje się w tematyce edukacyjnej. Od 2019 roku pracuje w TVN 24, wcześniej była związana m.in. z "Gazetą Wyborczą". Na swoim koncie ma kilka książek, cieszących się sporym zainteresowaniem. W 2021 roku wyszła za mąż za Szymona Jadczaka, dziennikarza i pisarza, autora głośnej książki "Wisła w ogniu". Wkrótce zostaną rodzicami!

East News

Justyna Suchecka chce teraz skupić się na ciąży i swoim zdrowiu. Dlatego planuje urlop macierzyński oraz oczywiście przerwę w pracy dla TVN 24:

Muszę teraz szczególnie zadbać o siebie i Małą, jeszcze zanim się tu pojawi. Chcę to zrobić najlepiej, jak potrafię. No, a później zniknę na urlopie macierzyńskim. To wszystko oznacza, że naprawdę długo nie będzie mnie w pracy. I chciałabym, żeby jak najwięcej osób wiedziało, że nie odpisuję nie z lenistwa, złośliwości czy bo temat mnie nie interesuje, tylko… zwyczajnie nie jestem w pracy :) Bardzo chcę się skupić na tym nowym wyzwaniu w naszym życiu. I chciałam, żeby ci wszyscy ludzie, którzy mnie na co dzień wspierają, ze mną dyskutują, podsyłają tematy, wiedzieli, co się dzieje. Nie martwili się, nie zgadywali. Zniknę teraz z tradycyjnych mediów (zastąpią mnie w @tvn24.pl najlepsi ludzie, tego akurat jestem pewna!), ale pewnie będę trochę korzystać z mediów społecznościowych. [...] Trzymajcie kciuki za nas i Małą. Te się na pewno przydadzą 😉 Ahoj, przygodo! Do przeczytania i do zobaczenia.