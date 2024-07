Badania prenatalne, takie jak USG czy test podwójny, kosztują około 200 złotych. Z kolei za inwazyjne testy zapłaci się więcej, koszt amniopunkcji wynosi około 2 tysięcy złotych. Diagnostyka prenatalna pozwala na rozpoznanie wad genetycznych płodu.

Diagnostyka prenatalna u kobiet w ciąży

Badania prenatalne wykonuje się u kobiet w ciąży w celu rozpoznania ewentualnych wad wrodzonych i chorób genetycznych płodu w pierwszym trymestrze ciąży. Diagnostyka prenatalna pozwala wykryć takie choroby, jak zespół Downa i hemofilia.

Ile kosztują nieinwazyjne badania prenatalne

Diagnostyka prenatalna nieinwazyjna ma na celu rozpoznanie choroby i stanowi wskazanie do dalszych, inwazyjnych, badań.

Test podwójny - wykonywany między 11. a 13. tygodniem ciąży. Bada poziom wolnego hormonu beta-hCG oraz białka PAPP-A. Analiza wyników pozwala określić ryzyko zachorowania dziecka na chorobę genetyczną, jak np. zespół Downa i Tourette'a. Cena - około 210 złotych.

Test potrójny - wykonywany między 14. a 21. tygodniem ciąży. Wyniki badania dają możliwość wykrycia przepukliny kręgosłupa, bezczaszkowia i przepukliny pępkowej. Cena - około 240 złotych.

Test prenatalny PRISCA-5 - wykonywany między 8. a 13. tygodniem ciąży. Przeprowadzany w oparciu o wyniki testu podwójnego i potrójnego, ma na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia wad genetycznych płodu. Cena - około 100 złotych.

USG prenatalne - wykonywane między 11. a 14. tygodniem. Badanie pozwala wykryć większość przypadków zespołu Downa lub Pataua oraz aberracje chromosomowe. Cena - około 200 złotych.

Test Harmony – wykonywany między 10. a 14. tygodniem ciąży. Ocenia ryzyko wystąpienia trisomii przez analizę DNA krwi matki oraz ryzyko wad genetycznych zależnych od płci np. zespół Klinefeltera. Cena - 2600 złotych.

Inwazyjne badania prenatalne – najważniejsze informacje

Biopsja trofoblastu – wykonywana między 9. a 12. tygodniem ciąży. Polega na pobraniu kosmyków z płyty kosmykowej znajdująca się pod powierzchnią płodową w celu wykluczenia wady genetycznej płodu. Cena -około 1500 złotych.

Amniopunkcja – wykonywana między 15. a 16. tygodniu ciąży. Poprzez nakłucie jamy macicy pobierany jest płyn owodniowy aby potwierdzić nieprawidłowości wynikające z badania USG. Cena -około 1400 - 2000 złotych.

Kiedy wykonać badania prenatalne

Badania prenatalne przeznaczone są dla wszystkich kobiet w ciąży, ale istnieją określone wskazania do ich wykonania (w szczególności inwazyjnych), są to:

matka powyżej 35. roku życia (w tym wieku jest większe prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się z zespołem Downa),

poprzednie dziecko urodziło się z wadami chromosomowymi,

jeden z rodziców jest nosicielem aberracji chromosomowej, czyli zaburzeń w strukturze chromosomów,

wcześniejsze dziecko urodziło się z mukowiscydozą (choroba oskrzelowo-płucna),

występowanie choroby genetycznej w rodzinie, np. achondroplazja (prowadząca do karłowatości),

nieprawidłowe wyniki testów przesiewowych w poprzedniej ciąży,

wykryta torbiel pęcherzowa podczas badania USG.

Bezpłatne badania prenatalne dla kobiet

Z bezpłatnych badań prenatalnych można skorzystać dołączając do programu Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby dołączyć do bezpłatnego projektu trzeba mieć skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę wraz z opisem nieprawidłowości. Do programu bezpłatnych badań prenatalnych może dołączyć kobieta mająca więcej niż 35 lat, a w jej poprzedniej ciąży doszło do aberracji chromosomowej płodu (przyczyna wad genetycznych oraz poronień).