Na zespół napięcia przedmiesiączkowego cierpi co druga kobieta. PMS objawia się m. in. przyrostem wagi, zmęczeniem, a także huśtawkami nastrojów i trudnościami ze skoncentrowaniem się. Można sobie z nim radzić, wprowadzając do diety produkty bogate w wapń, witaminy i błonnik.

Reklama

Jakie są objawy PMS?

Zespół napięcia przedmiesiączkowego charakteryzuje się wieloma objawami. Można wśród nich wyróżnić:

zmiany nastroju,

problemy z koncentracją,

wzrost wagi

nudności,

wypryski na twarzy i dekolcie,

nadwrażliwość piersi,

uczucie zmęczenia, a nawet agresji.

PMS dotyczy połowy populacji kobiet w wieku od 20. do 30. roku życia, różni się objawami i nasileniem. Może trwać do menopauzy (z przerwami na czas ciąży). Złe samopoczucie zaczyna się na kilka do 10 dni przed menstruacją i mija dzień lub dwa po jej pojawieniu się.

Zobacz także

Przyczyn PMS upatruje się w zmianach hormonalnych, czyli zachwianiu równowagi poziomu estrogenu i progesteronu. Nie bez znaczenia jest siedzący tryb życia i dieta.

Kobiety cierpiące z powodu PMS powinny zgłosić się do ginekologa, który (wykonując cytologię hormonalną lub badanie krwi) ustali jego przyczynę i zaleci odpowiedni sposób leczenia. Zazwyczaj lekarz przepisuje leki na receptę, takie jak leki moczopędne, antydepresanty i pigułki antykoncepcyjne, które wyrównują poziom hormonów.

Dieta na PMS

Aby złagodzić nieprzyjemne objawy PMS, można wprowadzić zmiany do jadłospisu. Należy włączyć produkty bogate w wapń i tryptofan, takie jak mleko i jego przetwory. Pomogą one kobiecie uspokoić się. Ryby, drób i produkty pełnoziarniste wpłyną na zredukowanie uczucia stresu, natomiast banany, bogate w witaminy z grupy B, na pracę układu nerwowego. Pomogą też napary z mięty, melisy i rumianku. Kobiety, które w czasie PMS częściej sięgają po słodycze, powinny zadbać o włączenie do diety produktów bogatych w błonnik, na przykład warzyw, kasz czy owsianki. Posiłki w niedużych porcjach powinny być spożywane regularnie, co 3-4 godziny. To pozwoli uniknąć napadu wilczego głosu i skoków poziomu glukozy we krwi.

W przypadku nadmiernego gromadzenia się wody w organizmie, należy ograniczyć picie napojów gazowanych, jedzenie słodkich i słonych przekąsek. Warto zrezygnować z kawy i herbaty na rzecz picia 2 litrów wody każdego dnia. Palenie papierosów, picie alkoholu i zjadanie tłustych potraw jest niewskazane w trakcie PMS.

Ruch łagodzi objawy PMS

Aktywność fizyczna odgrywa ważną rolę w łagodzeniu objawów PMS. Powinna być dopasowana do stanu psychicznego i kondycji fizycznej kobiety. Można zdecydować się na bieganie, jazdę na rowerze lub zajęcia fitness. Aby uspokoić się, warto wybrać jogę albo spacer.

Jeśli dolegliwości są bardzo uciążliwe, należy sięgnąć po łagodne leki przeciwbólowe bez recepty i leki rozkurczowe.