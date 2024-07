Brak apetytu w ciąży zwykle występuje w pierwszym trymestrze i jest spowodowany nudnościami i wymiotami, a także zbytnią wrażliwością na zapachy i zaburzeniami smaku. Jeśli problem występuje zbyt długo, może to zaszkodzić płodowi.

Brak apetytu w ciąży a nudności

W pierwszym trymestrze ciąży wiele kobiet zmaga się z nudnościami i wymiotami. Mogą być one przyczyną braku apetytu w ciąży, ponieważ wbrew przyjętej nazwie wcale nie są tylko poranne. Te dolegliwości powoduje wzrost poziomu hCG. Mdłości są szczególnie silne rano, ale często nie ustępują w trakcie dnia, jedynie nieco zmniejsza się ich natężenie. Brak apetytu w ciąży może być problemem, jeśli jest to ciąża wysokiego ryzyka albo jeśli utrata łaknienia utrzymuje się dłuższy czas. Wówczas jedynym wyjściem jest zmuszanie się do jedzenia i przejście na tryb jedzenia małych posiłków w niewielkich odstępach czasu.

Zmiana smaku i nadwrażliwość na zapachy mogą powodować brak apetytu w ciąży

Ciało kobiety zmienia się, gdy jest ona w ciąży, dotyczy to także smaku i wrażliwości na zapachy. Zwykle są to objawy dostrzegalne w pierwszym trymestrze, podobnie jak nudności. Poranne mdłości wiążą się zresztą nie tylko ze zmianami hormonalnymi, ale też ze zmianą smaku i zapachu. Dla ciężarnych drażniące są mocne zapachy, a aromat np. gotowanego mięsa może wywołać u nich wymioty. Zmieniają się także odczucia smakowe, co częściowo wynika z nadwrażliwości na zapachy. Brak apetytu w ciąży może wynikać więc z faktu, że to, co wcześniej smakowało dobrze, podczas ciąży nie jest już tak apetyczne czy wydaje się wręcz niedobre.