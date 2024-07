Leczenie pasożytów u dzieci zawsze powinno odbywać się pod kontrolą lekarza. Odrobaczanie przeprowadza się zwykle na całej rodzinie, ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że pozostali domownicy również są zarażeni.

Owsiki – odrobaczanie

Podejrzenie owsicy u dziecka zawsze należy skonsultować z pediatrą. Przepisane leki przyjmuje się do trzech dni, a po dziesięciu dniach kurację należy powtórzyć, aby mieć pewność, że także larwy zostały zlikwidowane.

Poza leczeniem ważnym procesem w odrobaczaniu dziecka jest dbanie o higienę i czystość w domu. Nie można dopuścić do rozprzestrzeniania się owsików. Pościel i piżamkę dziecka warto wygotować i uprasować. Należy także dbać o to, aby dziecko miało zawsze krótko przycięte paznokcie – utrudni to pasożytom przenoszenie się na dłoniach. Trzeba także pilnować, aby maluch się nie drapał (można mu nawet na noc zakładać rękawiczki z jednym palcem) i regularnie go podmywać.

Lamblie – odrobaczanie

W przypadku podejrzenia u dziecka zarażenia lambliami należy wykonać badanie krwi. Leczenie, tak jak w przypadku innych pasożytów, obejmuje całą rodzinę i trwa do 10 dni, w zależności od farmaceutyku, który przepisze lekarz.

Glista ludzka – odrobaczanie

Jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko jest zarażone glistą ludzką, trzeba wykonać badanie kału, aby znaleźć w nim dorosłe osobniki, które zdążyły się wylęgnąć. Przypominają one małą, białą dżdżownicę. Kuracja przeciwko robakom trwa 3 dni, ale po dwóch tygodniach należy skontrolować efekty.

Tasiemiec – odrobaczanie

Leczenie zarażenia tasiemcem polega na przyjęciu jednej dawki leku. Dieta, aktywność fizyczna czy inne czynniki nie mają tutaj znaczenia. Najważniejszym etapem walki z tasiemcem jest wykrycie go w organizmie.

