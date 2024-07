Zwiększony apetyt przed okresem to wina hormonów

Gdy w fazie lutealnej cyklu miesiączkowego rośnie poziom estrogenów i spada poziom serotoniny, może to powodować zwiększone łaknienie. Duży apetyt przed okresem to także jeden z objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Niehamowany może doprowadzić do trwałego wzrostu wagi.