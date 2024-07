Choinka z drewna to dobry wybór dla osób nielubiących sypiącego się świerku. Taka choinka nie zwiędnie i przez cały czas będzie się dobrze prezentować. Choinka wykonana z drewna będzie pasować do każdego rodzaju wnętrza – zarówno do surowego loftu, jak i do przytulnego domku na wsi.

Głównym surowcem potrzebnym do wykonania choinki jest oczywiście drewno. Mogą być to kawałki drewna na opał, ale mogą to być także grubsze lub cieńsze gałęzie – wybór należy do wykonawcy.

Choinka z drewna na opał

Do jej wykonania potrzebne będą:

około 80 klocków drewna o długości od 20 do 60 cm;

drewniany kij;

około 80 wkrętów do drewna;

stojak na choinkę;

wiertarko-wkrętarka;

lampki choinkowe;

bombki.

W stojaku na choinkę należy umieścić drewniany kij. Będzie on stanowił podstawę „drzewka”. Następnie trzeba wywiercić w klockach drewna kilkucentymetrowe otwory, w które trzeba wkręcić haki. Drewno z hakami należy zaczepić na kiju, pamiętając, że najdłuższe powinny znaleźć się na dole, a na samej górze najkrótsze. Tak wykonane drzewko można ozdobić przygotowanymi lampkami oraz bombkami.

Choinka z gałęzi

Do przygotowania takiej choinki potrzebne są różnej długości gałęzie, gwoździe oraz wybrane ozdoby choinkowe. Choinka będzie wisiała na ścianie, trzeba więc wbić w ścianę gwoździe, na których zostaną zaczepione gałęzie. Liczba wbitych gwoździ zależy od długości gałęzi – jeśli gałąź mierzy 100 cm, to można wbić 5 gwoździ, zachowując między nimi 20 cm odstępu.

Kiedy gwoździe zostaną przybite i gałęzie będą na miejscu, można zacząć ozdabiać choinkę. Ozdoby mogą być różne, wszystko zależy od gustu i upodobań wykonawcy.

Choinka z drewnianych malowanych desek

Choinka z drewnianych malowanych desek może stać w doniczce. Aby ją wykonać, należy przygotować kilka desek różnej długości i pomalować dowolnym sprayem lub farbą – na biało, szaro albo zielono. Należy wybrać jedną deskę, która będzie stanowiła szkielet. Prostopadle do tego szkieletu należy przykręcać pozostałe deski, pamiętając, żeby zaczynać od dołu i od najdłuższych do najkrótszych desek. Po przykręceniu bądź przybiciu desek, powstałą choinkę można pomalować wybranym sprayem i udekorować wedle uznania.