Choinka z drutu nie pachnie żywicą ani nie sypią się z niej igły. Jest za to minimalistyczna i będzie się idealnie komponować z nowoczesnym wnętrzem. Produkty do jej wykonania bez problemu są dostępne w każdym domu.

Choinka z drutu jest bardzo prosta w wykonaniu. Głównym surowcem potrzebnym do jej utworzenia jest drut. Nie ma znaczenia, jaki to będzie drut i jakiego koloru – może być miedziany, srebrny albo zielony. Dodatki oraz ozdoby także są inwencją twórczą. To, jak ostatecznie będzie wyglądać choinka, zależy wyłącznie od jej wykonawcy. Poniżej znajdują się dwa sposoby na przygotowanie choinki z drutu, którymi można się zainspirować i zmodyfikować wedle własnego gustu.

Minimalistyczna choinka z drutu

Taka choinka spodoba się wszystkim, którzy stawiają na minimalizm. Choinka idealnie wpasuje się w surowe wnętrza, dodając im odrobinę świątecznego charakteru.

Do wykonania takiej choinki potrzebny jest kawałek drutu oraz stożek, na którym będzie można uformować choinkę. Stożek powinien być wykonany z dość twardego materiału, może to być np. stożek ze styropianu. Drut należy nakręcić na stożek jak sprężynę, po czym trzeba usunąć stożek i… gotowe. Jak widać, minimalistyczna choinka z drutu wymaga minimum nakładu pracy.

Mini choinka z drutu

Mini choinka może stanowić – tuż obok bombek i łańcuchów – ozdobę na choince zwykłych rozmiarów. Do jej przygotowania potrzebne są:

kawałek miękkiego drutu,

wstążka,

kolorowe koraliki,

obcęgi.

Drut należy uformować ręcznie w sprężynę, pamiętając, aby sprężyna była szeroka na dole i aby się zwężała ku górze. Tak uformowany drut będzie stanowił szkielet choinki. Trzeba pamiętać, aby zabezpieczyć końce drutu, ponieważ łatwo można się pokaleczyć. Następnie na drut można nawlekać koraliki. Ich kolor i rozmiar może być dowolny – wszystko zależy od upodobań twórcy choinki albo kolorystyki wnętrz, do której można dopasować wygląd choinki.

Kiedy koraliki już są nawleczone, można zawiązać na choince kokardę stworzoną z przygotowanej wstążki. Następnie trzeba wykonać na górze choinki pętelkę, aby można ją było powiesić na większym drzewku.