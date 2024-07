Choinka z makaronu to prosta w wykonaniu ozdoba świąteczna. Takie „drzewko” jest ekonomicznym i ciekawym sposobem na udekorowanie domu na czas Świąt Bożego Narodzenia. Poniżej kilka sposobów na to, jak wyczarować niezwykłe dekoracje ze zwykłego makaronu.

Złota choinka z makaronu rurki

Do przygotowania złotej choinki potrzebny będzie:"

makaron rurki,

złoty lub srebrny spray,

tekturowy stożek,

klej na gorąco,

różnego rodzaju ozdoby – kolorowe koraliki oraz łańcuszek.

Do tekturowego stożka trzeba przykleić makaron, używając do tego kleju na gorąco. Przyklejanie należy zacząć od dołu stożka. Makaron należy przyklejać blisko siebie, aby tektura była jak najmniej widoczna. Kiedy makaron jest już przyklejony, można zacząć malować choinkę sprayem. Dobrze jest uprzednio położyć kawałek starej gazety pod choinkę, aby powierzchnia pod spodem się nie pobrudziła. Kiedy choinka zostanie pomalowana, trzeba poczekać, aż spray dobrze zaschnie. Po tym czasie można dekorować choinkę przy pomocy przygotowanych dodatków. Dodatki także można pomalować na złoto, ale nie jest to konieczne. Przygotowane dodatki równie dobrze będą wyglądały w kolorze czerwonym, zielonym. Kiedy choinka zostanie przystrojona, z powodzeniem może stanowić główną dekorację na wigilijnym stole.

Srebrna choinka z makaronu muszelki

Do wykonania srebrnej choinki potrzebne będą:

paczka makaronu muszelki,

arkusz brystolu, z którego powstanie stożek,

klej, spray – najlepiej srebrny albo złoty,

wstążeczki i brokat do dekoracji.

Sposób wykonania tej choinki będzie podobny do choinki z makaronu rurki. Na początku trzeba utworzyć z brystolu stożek, a następnie naklejać na nim za pomocą kleju makaron. Tutaj także trzeba pamiętać o tym, żeby makaron przyklejać od dołu ku górze. Kiedy makaron będzie już przyklejony, można go pomalować sprayem. Następnie trzeba poczekać, aż spray wyschnie. Później można dekorować choinkę, korzystając z przygotowanych wstążeczek i brokatu. Wykonanie takiej choinki wymaga odrobiny cierpliwości, jednak efekt jest tego wart.