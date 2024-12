W kalendarzu już grudzień, a Święta Bożego Narodzenia i Sylwester są już za rogiem. Iwona Pavlović również nie może się doczekać tych wyjątkowych dni i ma już nawet wszystko zaplanowane. Najbardziej zaciekawiło nas to, jak spędza tegorocznego Sylwestra. To będzie na pewno świetny sposób na powitanie Nowego Roku.

Tak wyglądają święta u Iwony Pavlović

Od pierwszej edycji Iwona Pavlović jest twarzą "Tańca z gwiazdami", a widzowie pokochali ją za jej bezpośredniość, ogromną wiedzę i szczere opinie. Tancerka ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród tanecznych, więc zawsze ocenia uczestników show swoim krytycznym okiem najlepiej, jak potrafi. Choć nie zawsze widzowie zgadzają się z jej zdaniem, to jednak cenią ją za autentyczność. Ostatnio Iwona Pavlović nawiązała do swoich niskich not w "Tańcu z gwiazdami" i jak zawsze nie brakowało w jej wypowiedzi szczerości. Teraz po intensywnych tygodniach pracy jurorka tanecznego show przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia i w rozmowie z naszym reporterem zdradziła, jak zamierza spędzić ten świąteczny czas oraz Sylwestra.

W tym roku wigilia oczywiście z rodziną, natomiast później jedziemy do hotelu do Białki Tatrzańskiej i tam mam przyjemność też spędzić czas ze wszystkimi w tym hotelu, ale też mam przyjemność poprowadzić Sylwester w hotelu, więc bardzo się cieszę. Mamy też w planie takie warsztaty taneczne, takie łatwe lekkie i przyjemne właśnie przed Sylwestrem – powiedziała Iwona Pavlović.

Co jeszcze zdradziła nam Iwona Pavlović? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by się tego dowiedzieć.

Natomiast cała rozmowa z jurorką tanecznego show Polsatu znajduje się poniżej.

