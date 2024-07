Jeszcze kilka lat temu prowadzenie bloga modowego było traktowanie wyłącznie jako hobby. Obecnie blogowanie może być pracą na cały etat. Najlepsze blogerki zarabiają na pisaniu setki tysięcy złotych rocznie.

Blog internetowy może być poświęcony dowolnej tematyce. Najpopularniejsze w naszym kraju są jednak blogi modowe, kulinarne i technologiczne.

Blog modowy jako hobby: korzyści

Większość początkujących autorów treści internetowych twierdzi, że blog to ich hobby, a nie sposób na zarabienie pieniędzy. Dzięki blogowi mogą dotrzeć do ludzi o podobnych zainteresowaniach, podzielić się swoją pasją z innymi. Jest to też szansa na wypromowanie akcji charytatywnych i kampanii społecznych. W przypadku blogerek modowych kluczowe jest pokazywanie swoich stylizacji, które są następnie oceniane i komentowane przez inne blogerki i czytelniczki. Dzięki temu młode dziewczyny mogą udoskonalić swój styl bez porad profesjonalnej stylistki. Kiedy blog się rozwinie i zdobędzie popularność, możliwa jest współpraca z firmami na zasadzie barteru. Polega to na otrzymywaniu od firm kosmetyków, ubrań, czy ciekawych gadżetów, w zamian za pokazywanie ich na swoim blogu. Najlepsze autorki mogą z czasem liczyć na zarabianie pieniędzy dzięki swojej działalności na blogu.

Na czym zarabiają blogerki modowe?

Nowoczesne blogi działają jako firmy sprzedające swoje usługi. Blogerki modowe zarabiają najczęściej na reklamie kontekstowej, czyli na polecaniu produktów swojego sponsora. Popularne jest także tworzenie wpisów sponsorowanych, czyli artykułów na specjalne zamówienie klienta. Może to być przykładowo recenzja najnowszej kolekcji ubrań lub prezentacja obuwia danej marki. Najbardziej popularne i wpływowe blogerki biorą udział w programach partnerskich. Jest to zazwyczaj dłuższa współpraca, w ramach której autorki bloga korzystają z promowanego produktu lub usługi, promują je, a nawet biorą udział w reklamach internetowych i telewizyjnych. Według szacunków specjalistów do spraw internetu i social media, najbardziej znane blogerki modowe w Polsce mogą zarabiać nawet milion złotych rocznie.

Czego potrzebujesz, żeby zostać blogerką?

Przede wszystkim musisz mieć dobry aparat telefoniczny, koniecznie smartfon, a do niego przenośny power bank. Może ci się przydać selfie stick i porządny apartat fotograficzny. Dobrze byłoby, gdybyś wybrała się również na kurs fotografii - piękne zdjęcia zachęcają do odwiedzania bloga.