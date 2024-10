Przystanek moda

Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice i Gliwice – te miasta odwiedzi SHEIN Cloud Car. Mobilny showroom marki powstał z myślą o konsumentach, którzy poszukują stylowych rozwiązań w świetnych cenach. Odwiedzający strefę będą mogli zapoznać się z najciekawszymi modowymi propozycjami: od ubrań z najnowszych kolekcji odzieżowych po akcesoria, które doskonale uzupełnią każdą stylizację. SHEIN przygotowało także stanowisko home&living, w którym można znaleźć inspiracje dotyczące urządzania wnętrz, a także miejsce z akcesoriami i gadżetami. W przestrzeni beauty każdy może poznać kosmetyki, które świetnie sprawdzą się do codziennego makijażu.

To jednak nie wszystko. Na odwiedzających czekać będzie wiele interaktywnych atrakcji, które urozmaicą jesienny dzień. W tej strefie beauty znajdzie się stanowisko makijażowe z profesjonalnymi wizażystkami, które pomogą dobrać delikatny make-up do ulubionej stylizacji. O oprawę artystyczną zadbają natomiast anioły SHEIN, które powitają gości w showroomie. Nie zabraknie także specjalnych stref do zdjęć. Każdy, kto pojawi się na evencie, będzie miał także szansę na udział w konkursach i zdobycie gift packów z limitowanej edycji SHEIN Cloud Car Tour.

Moda z chmury na wyciągnięcie ręki

Mobilny showroom to stworzona przez SHEIN przestrzeń, w której można zmienić sposób myślenia na temat tego, w jaki sposób robimy zakupy. Nazwa SHEIN Cloud Car też nie jest przypadkowa. Marka oferuje zakupy w chmurze – dostępne dla każdego na wyciągnięcie ręki. Odzież i produkty z każdej kategorii – od ubrań wpisujących się w najnowsze trendy modowe, przez dodatki i akcesoria, po dekoracje do domu – znajdują się na jednej, przystępnej platformie zakupowej. To wygodne rozwiązanie umożliwiające zrobienie wszystkich niezbędnych zakupów w jednym miejscu.

To innowacyjne podejście, które łączy świat e-commerce z realnym doświadczeniem. SHEIN jako lider w sprzedaży on-line stara się nieustannie zaspokajać potrzeby nowoczesnych konsumentów, oferując cały swój asortyment w sieci. Tym razem SHEIN daje także szansę wszystkim konsumentom, by mogli zobaczyć i dotknąć produktów oraz przekonać się o ich jakości.

SHEIN Cloud Car daje możliwość zeskanowania kodu QR z ulubionego produktu, co pozwala natychmiast zamówić artykuł z dostawą prosto do domu w bardzo korzystnej cenie. To idealne połączenie wygody zakupów on-line z możliwością realnego obcowania z modą. Technologia sprawia, że zakupy stają się jeszcze łatwiejsze, przyjemne i bezstresowe.

Rozkład jazdy SHEIN Cloud Car

Trasa SHEIN Cloud Car obejmie sześć miast:

Warszawa (21.10)

Kraków (25.10)

Poznań (28.10)

Wrocław (30.10)

Gliwice (4.11)

Katowice (6.11)

Wydarzenia w każdym mieście odbywać się będą w godzinach od 9 do 19. To doskonała okazja, by zrobić sobie krótką przerwę, zanurzyć się w świecie mody i skorzystać ze świetnych ofert w bardzo atrakcyjnych cenach. Bądź na bieżąco – obserwuj nasze social media oraz stronę internetową.

SHEIN to globalny sklep internetowy z modą i produktami lifestyle’owymi. W Polsce biuro i magazyny marki SHEIN znajdują się niedaleko Wrocławia, w województwie dolnośląskim, gdzie firma stworzyła miejsca pracy dla kilku tysięcy osób i aktywnie wspiera projekty charytatywne i humanitarne w regionie Dolnego Śląska.

