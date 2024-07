Różne mody na pewne grupy zawodów pojawiają się i przemijają. Kilka lat temu bardzo popularne były kierunki społeczne typu politologia, stosunki międzynarodowe czy europeistyka. Dzisiejsza sytuacja na rynku pracy wyraźnie pokazuje, że to, co modne, nie zagwarantuje zatrudnienia. Zdecydowanie lepiej opierać wybory zawodowe na predyspozycjach, a także prognozach dotyczących tego, w jakich sektorach będą zatrudniani nowi pracownicy. Na tej podstawie można określić, jakie będą zawody przyszłościowe.

Branża IT

Informatycy już dzisiaj nie mogą narzekać na brak ofert pracy. Programiści, znający języki C++, Java, C#, należą do najlepiej zarabiającej grupy zawodowego, a dzięki temu, że wciąż nie mają dużej konkurencji, mogą przebierać i wybierać w ofertach. W Polsce sektor IT cały czas dynamicznie się rozwija i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. W parze z informatykami na zatrudnienie będą mogli liczyć także inni specjaliści z tego obszaru, czyli graficy, webmasterzy, testerzy oprogramowania. Nie mniej ważni będą marketingowcy, copywriterzy, a przy rozbudowanych zespołach także menadżerowie.

Edukacja i rozwój zawodowy

Mimo że uważa się, iż sytuacja nauczycieli nie jest obecnie godna pozazdroszczenia, to grupę osób zajmujących się edukacją można śmiało zaliczyć do przyszłościowych zawodów. Pracodawcy, mający coraz większe wymagania w stosunku do pracowników, będą oczekiwali od nich podwyższania kwalifikacji i dokształcania się. Będzie to duża szansa zarówno dla trenerów, jak i doradców i coachów.

Kreowanie wizerunku

W związku z coraz większą rolą prezentowanego publicznie wizerunku, specjaliści związani z dbaniem o odpowiedni PR będą zdecydowanie należeli do zawodów przyszłościowych. Mowa nie tylko o specjalistach ds. kreowania wizerunku czy Public Relations, którzy sprawnie posługują się wszelkimi mediami, by zaprezentować swojego klienta od jak najlepszej strony. To także zawody związane z dbaniem o urodę – styliści, fryzjerzy, kosmetyczki, ale również trenerzy osobiści.

