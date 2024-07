Aby ubierać się modnie każdego dnia należy wyposażyć swoją szafę w niezbędne elementy ubrań, które będą dobrze się ze sobą komponowały i sprawdzą się na każdą okazję. Do tych bazowych elementów wystarczy dodać biżuterię, okulary, torebkę, szal lub inny dodatek i możemy cieszyć się trendy stylizacją.

Mimo, że klasyczny styl ubierania się jest bezpieczny, ponadczasowy i najbardziej chroni nas przed popełnieniem modowej gafy, warto czasami poeksperymentować i zdecydować się na nietuzinkowe rozwiązania, np. w postaci ciekawych dodatków. W końcu czym byłaby moda bez odrobiny szaleństwa?!

Szafa w pigułce, czyli co kupić, aby zawsze modnie wyglądać

Szafa w pigułce, znana jako angielskie capsule wardrobe, to ubraniowa baza, która ułatwia skomponowanie ciekawej i modnej stylizacji. Dzięki zgromadzeniu w szafie określonej liczby ubrań, istnieje możliwość szybkiego dobrania zestawu na każdą okazję i w różnych stylach. Liczbą umowną jest 37 elementów garderoby. Można ustalić własną granicę, byle nie była ona zbyt wygórowana. Łączenie ubrań ze stałych komponentów będzie łatwiejsze, a codzienna stylizacja będzie bardziej spójna i dobrze przemyślana. Capsule wardrobe ułatwia utrzymanie porządku w szafie i wybór ubrań podczas zakupów.

Elementy capsule wardrobe

W szafie każdej kobiety znaleźć się powinna jedna para jeansów, biała bluzka bądź koszula i top w granatowe pasy. Nieodzownym elementem jest również mała czarna i czarne spodnie, które będą niezawodne na eleganckie wyjścia. Obowiązkowe części garderoby to również: granatowa lub czarna marynarka i jeansowa kurtka. Ubrania mają stanowić bazę dla stylizacji na cały rok, więc nie należy zapominać również o trenczu, jeansowych szortach, zimowym płaszczu, letniej białej sukience i kurtce jesienno-zimowej. Funkcjonalna będzie także spódnica w ulubionym fasonie – najlepiej jednokolorowa, jeansowa koszula i różnobarwne topy. Jeśli chodzi o buty, niezbędną podstawą są klasyczne szpilki – czarne lub beżowe, buty na płaskiej podeszwie, kozaki, sandały i botki.

Reguła trzeciej części w codziennej stylizacji

Warunkiem stylowego wyglądu każdego dnia jest komponowanie ubrań w taki sposób, aby składały się z trzech elementów. W te trzy części nie wlicza się torebki, biżuterii ani drobnych akcesoriów. Wyjątkiem jest szal. Może on stanowić trzecią część eleganckiej stylizacji. Reguła trzeciej części polega na tym, aby do spodni i koszulki dobrać zawsze marynarkę, kardigan, ramoneskę, sweterek bądź kurtkę. Trzecią częścią może być także kimono, ponczo lub kamizelka. Taka kompozycja ma zapewnić szykowny i wyrafinowany wygląd na co dzień. Trzeci element wystarczy narzucić na plecy bądź przewiązać w pasie.

Dodatki. Codzienną stylizację odmienią najmodniejsze dodatki. Wyraziste okulary przeciwsłoneczne, wytworny naszyjnik, kilka sznurkowych lub metalowych bransoletek, duży pierścionek, wisior na długim łańcuszku i zegarek z dużą tarczą to niezbędne akcesoria, które dopełnią strój i sprawią, że codzienny wygląd będzie przypominał kompozycję rodem z witryn najmodniejszych sklepów odzieżowych.