Roy Halston Frowick urodził się 23 kwietnia 1932 r. w Des Moines w stanie Iowa. Następnie studiował w "School of the Art Institute of Chicago", gdzie rozpoczął swoją przygodę zawodową, projektując i tworząc kapelusze. Jego życie było pełne zwrotów akcji i potężnej sławy łączącej się z niemałymi pieniędzmi. Jednak wszystko to nie zatrzymało choroby. Projektant zmarł na raka płuc i powikłania AIDS w San Francisco w Kalifornii w 1990 roku. Przez ostatnie lata znowu zrobiło się głośno o uwielbianym przed laty Halstonie, a wszystko dzięki miniserialowi na Netlixie. Biografie Roya zachwyciła rzeszę oglądających ją ludzi i sprawiła, że fani postanowili zaczerpnąć szczegółow z życia Halstona.

Roy Halston Frowick - szczegóły kariery

Roy Halston Frowick nie miał łatwego dzieciństwa. Wiadome jest to, że miał despotycznego ojca, który nie akceptował jego zamiłowania do mody i ukochaną matkę. To właśnie dla niej i siostry wykonywał swoje pierwsze, różnorodne kapelusze. Stąd wzięła się jego miłość do tych nakryć głowy. Pierwszy sukces odniósł właśnie jako modysta. Roy rozpoczął karierę jeszcze w latach 50. polegającą na projektowaniu kapeluszy dla kobiet, otwierając sklep z kapeluszami na Magnificent Mile w Chicago w latach 50. Kiedy w 1958 r. przeprowadził się do Nowego Jorku, Halston został uczniem modystki Lilly Daché, a następnie został głównym modystą w Bergdorf Goodman.

Prawdziwy rozgłos Halston zyskał po tym, jak zaprojektował słynny kapelusz typu toczek dla Jacqueline Kennedy. Pierwsza Dama założyła go na inaugurację prezydencką swojego męża Johna F. Kennedy'ego. Ten przełomowy moment wzniósł go na szczyt świata mody, otwierając drzwi do współpracy z elitami społecznymi. Jednak duży popyt na kapelusze nagle minął. Jak wiadomo, moda zmienia się bardzo szybko i tak też było tym razem. Halston zmuszony był dostosować się do czasów i pójść o krok dalej. W latach 60. postanowił, że będzie projektował ubrania dla kobiet. W 1968 roku projektant postanowił otworzyć swój własny butik, który nazwał "Madison Avenue". Nowe miejsce rozszerzone zostało o odzież damską. Projektant nie zaprzestał jednak sprzedaży kapeluszy, które były częścią linii podobnie jak futra, buty, wyroby skórzane, czy biżuteria.

W ofercie pojawiły się także nowoczesne kreacje, które wyglądały seksownie, ekstrawagancko i niezwykle elegancko. W 1972 roku Halston wprowadził na rynek prostą, koszulową sukienkę z materiału "ultra zamsz", który był trwały i piękny, a przy tym można było go bez obaw prać. Kultowym projektem Halstona stała się sukienka halter. Był to hit, który zawitał na amerykańskich dyskotekach. Sukienka optycznie wydłużała sylwetkę. Halston jako pierwszy projektant wprowadził również kolekcję unisex, którą mogły nosić zarówno kobiety jak i mężczyźni. Dopiero później stworzył osobną linię dedykowaną dla mężczyzn.

Halston uwielbiał otaczać się ikonami kultury, takimi jak Liza Minnelli czy Andy Warhol, Rita Hayworth, Marlene Dietrich i Diana Vreeland. W 1973 roku Halston znalazł się wśród pięciu wybitnych amerykańskich projektantów, którzy uczestniczyli w prestiżowym pokazie mody znanym jako „Bitwa Wersalska”. Towarzyszyli mu Stephen Burrows, Oscar de la Renta, Bill Blass oraz Anne Klein. Wydarzenie miało na celu wsparcie renowacji Pałacu w Wersalu i przyciągnęło uwagę całego świata. Amerykańscy projektanci zmierzyli się z legendami francuskiej mody, takimi jak Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro i Marc Bohan. Pokaz był nie tylko pojedynkiem estetyk, ale także demonstracją różnic kulturowych - amerykańska kreatywność i nowoczesność kontrastowały z klasycznym stylem Francuzów. Wydarzenie to zapisało się w historii mody jako symbol zmiany kierunku - po raz pierwszy amerykańska moda zyskała globalne uznanie na tak szeroką skalę.

Halston nie tylko osiągnął znaczące sukcesy w sferze komercyjnej, ale również zdobył uznanie krytyków, co potwierdziły liczne prestiżowe wyróżnienia. W latach 60. i 70. został czterokrotnie uhonorowany nagrodą "Coty Awards" za swoje innowacyjne projekty, zarówno w dziedzinie kapelusznictwa, jak i odzieży. Te osiągnięcia podkreślały jego wyjątkowy talent do redefiniowania mody. W 1974 roku jego zasługi zostały dodatkowo docenione, gdy został wpisany do "City Hall of Fame", co ugruntowało jego pozycję jako jednego z najbardziej wpływowych projektantów swoich czasów.

Był również znany z tego, że jako pierwszy projektant, w pełni licencjonował siebie jako markę. Dzięki umowie licencyjnej z "JC Penney" stworzył projekty, które były dostępne dla kobiet z różnych klas społecznych. Projektował również uniformy dla pracowników linii lotniczej "Braniff International Airways". Halston, był nie tylko projektantem mody, ale i ikoną kultury. Miał ogromny wpływ na lata 70., sięgał daleko poza wybieg, definiując styl życia pełen blasku, luksusu i swobody. Projektant skupiał się przede wszystkim na doskonałych krojach i luksusowych tkaninach tj. kaszmir, jedwab, czy zamsz.

Jego kolekcje odbijały się szerokim echem na parkiecie Studio 54. To właśnie to miejsce stało się jego drugim domem i wpłynęło na to, że ubrania tworzone przez Halstona były idealne na nocne wyjścia. Przewiewne tkaniny, cekiny i oryginalne dodatki były synonimem swobody tamtych czasów. Mimo ogromnego sukcesu Halston stracił kontrolę nad swoją marką w wyniku komercjalizacji, co było skutkiem podpisania kontraktu z korporacją "JCPenney". To działanie, choć miało uczynić jego projekty bardziej dostępnymi, zaszkodziło reputacji luksusowej marki. Dodatkowo projektant poprzez swój styl życia - zażywanie narkotyków i niedotrzymywanie terminów został zwolniony z własnej firmy i stracił prawo do projektowania i sprzedaży ubrań pod własnym nazwiskiem. Nie zakończył jednak projektowania. Zmienił obszar swojej pracy z projektanta mody na projektanta kostiumów w zespole tanecznym Marthy Graham. Recenzje po pokazach były pozytywne. Krytycy uważali, że to właśnie w tym momencie życia Halston odnalazł siebie.

Prywatnie Halston związany był z wenezuelskim artystą Victorem Hugo. Związek był pełen rozstań i powrotów. Para poznała się w 1972 roku i ich związek trwał 10 lat. Koniec relacji nie obył się bez szantażu Hugo, który zażądał pieniędzy w zamian za to, że nie wypłynął prywatne, erotyczne nagrania Halstona z innymi mężczyznami.

Mimo wielu zawirowań w życiu Halstona jego wpływ na świat mody pozostaje niezaprzeczalny. Współcześnie, projekty Halstona inspirują pokolenia projektantów, a jego estetyka wciąż jest widoczna w kolekcjach odzieży wieczorowej. Chociaż kariera projektanta zakończyła się kontrowersjami, w tym utratą praw do własnego nazwiska, jego dziedzictwo wciąż inspiruje współczesną modę, przypominając o złotej erze luksusu i wolności wyrażania siebie.

O Halstonie przypomniano szerokiej publiczności dzięki miniserialowi Netflixa z 2021 roku, w którym w postać projektanta wcielił się Ewan McGregor. Serial ten ukazuje wzloty i upadki kariery Roy'a Halstona Frowicka, podkreślając geniusz, który ukształtował epokę.

Miałem wrażenie, że obraz Halstona jest niekompletny. Chciałem odkryć Halstona poza Studio 54 i za okularami przeciwsłonecznymi - wyjawił reżyser Frédéric Tcheng magazynowi PEOPLE.

Życie znanego na cały świat projektanta zakończyło się nieszczęśliwie i przedwcześnie, gdy w 1988 roku otrzymał pozytywny wynik testu na obecność wirusa HIV. Zmarł 26 marca 1990 roku w San Francisco, gdzie spędził ostatnie lata życia pod opieką rodziny. Chociaż jego kariera zakończyła się kontrowersjami, w tym utratą praw do własnego nazwiska, jego dziedzictwo wciąż inspiruje współczesną modę, przypominając o złotej erze luksusu i wolności wyrażania siebie.

Wszyscy rozpoznawali jego talent, ale był zdystansowany. W Studio on i jego otoczenie ustawiali się na sofie i trzymali się na uboczu. Prawda była taka, że nikogo to nie obchodziło. Kiedy grałem w dokumencie Studio 54, powiedziałem reżyserowi: 'Jeśli zacytujesz mnie mówiącego tylko jedną rzecz, to będzie to: Studio było tam w latach siedemdziesiątych, ponieważ bycie gejem stało się bardzo fajne'. Kontrolowaliśmy muzykę, modę, taniec, fotografię i kluby. Nie rozumiałem sensu bycia hetero. W Studio cała koncepcja polegała na tym, że ludzie przychodzili oglądać tańczących ładnych gejów. Nigdy nie czekałem dłużej niż 27 sekund, żeby wejść - opowiedział o Halstonie - Hal Rubenstein edaktor założyciel InStyle i autor 100 Unforgettable Dresses.