8 czerwca w hotelu Verte w Warszawie odbyła się kolejna, czwarta już edycja konferencji ELLE About Fashion. To nie tylko wydarzenie branżowe, ale też okazja do poszerzenia horyzontów nt. świadomego podejścia do mody. W tym roku tematem przewodnim konferencji była m.in. sztuczna inteligencja i jej wpływ na świat mody i związane z nim emocje. No właśnie: emocji z pewnością nie brakowało!

Inspirujące rozmowy i nie tylko. Tak było na konferencji ELLE About Fashion 2024

Emocje, edukacja, doświadczenie: te trzy bloki tematycznie nie bez powodu znalazły swoje miejsca podczas tegorocznej konferencji ELLE About Fashion. Prelegenci i goście po raz kolejny udowodnili, że świat mody może stanowić niekończące się pole inspiracji i wzajemnego poszerzania horyzontów.

W pierwszej części wydarzenia uwagę przykuła m.in. prelekcja Magdy Mołek. Dziennikarka opowiedziała o tym, jak sam proces powstawania produktu wpływa na nasze odczucia związane z modą.

Z kolei Kasia Sokołowska przybliżyła tajniki reżyserii pokazów mody:

Bez spokojnego zarządzania i umiejętności dedykowania zadań, kierowania tym procesem, trudno reżyserować. Z chaosu nic nie powstaje. Z jednej strony jest to więc świat artystyczny, spontaniczny i wrażliwy, a z drugiej bardzo poukładany – tłumaczyła Kasia Sokołowska.

mat. prasowe

Ważnym wątkiem w czasie konferencji była też obecność tzw. silversów (osoby w wieku 50 plus - przyp. red.), a temat ten poruszyła m.in. Bogna Sworowska.

Mam nadzieję, że nie będzie to tylko trend, a kamień milowy, który zmieni nasze podejście do starzenia się – podsumowała rozmowę o silversach w branży modowej Bogna Sworowska.

mat. prasowe

W panelu MY WAY szansę na przedstawienie swojego punktu widzenia miały też młode gwiazdy: Helena Englert i Karolina Sobańska opowiedziały o swoim spojrzeniu na social media i o tym, jak pozostać w nich sobą.

To był dzień pełen inspiracji, innowacji, a przede wszystkim wymiany poglądów i stworzenia kreatywnej przestrzeni do dyskusji. Konferencję uświetnili swoją obecnością nie tylko goście i eksperci, ale też marki, dzięki którym wydarzeniu towarzyszyły dodatkowe atrakcje: Marka NEO MAKE UP zaprezentowała profesjonalne kosmetyki do makijażu oraz zaprosiła gości konferencji na warsztaty tworzenia szminek, a w strefie NEONAIL można było za to skorzystać z bezpłatnej usługi masażu dłoni lub stylizacji paznokci.

mat. prasowe

Z kolei Dafi zaserwowało gościom kolorowe mocktaile, przygotowywane za pomocą nowego urządzenia, saturatora PushAir. Wydarzenie wsparła też marka Obsessive, która idealnie wpisała się w tematykę tegorocznej konferencji.