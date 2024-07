Bielizna termiczna chroni ciało przed chłodem i wyziębieniem, i jest to jej jedyna funkcja. Dla osób uprawiających sporty przeznaczona jest bielizna termoaktywna. Zapewni skórze komfort w czasie aktywności fizycznej przede wszystkim w okresie zimowym.

Mianem bielizny termicznej można określić wszelkiego rodzaju koszulki czy spodenki wykonane z grubszych niż standardowo materiałów. Są to najczęściej tkaniny naturalne, takie jak bawełna, wełna czy flanela. W produkcji bielizny termoaktywnej wykorzystuje się różnego rodzaju mieszanki włókien – syntetycznych i naturalnych – aby zapewniały jak najlepszą wentylację, ochronę przed utratą ciepła i były pewnego rodzaju „drugą skórą”.

Bielizna termiczna a bielizna termoaktywna - różnice

Terminy termiczna i termoaktywna często stosuje się zamiennie. Jednak nie są one tożsame. Termiczna ma jedno zadanie, które polega na zabezpieczeniu ciała przed wyziębieniem. Mimo to, gdy będziemy uprawiać w niej sport zimą dużo szybciej zmarzniemy. Dzieje się tak, ponieważ nie posiada ona funkcji odprowadzającej wilgoć. Pokryte potem ciało jest dodatkowo ochładzane przez mokry, ściśle przylegający do niej materiał, przez co szybko tracimy temperaturę. Z kolei bielizna termoaktywna zapewnia odpowiednią izolację. Oznacza to, że w momencie, gdy ciało jest spocone, wilgoć jest natychmiast odprowadzana do kolejnych warstw tkaniny i odparowuje. Jednocześnie nie traci ono swojej temperatury dzięki warstwie ogrzanego ciepłem ciała powietrza. Dzięki temu skóra jest sucha i czujemy się komfortowo.

Termiczna czy termoaktywna - jaką bieliznę wybrać?

Bielizna termoaktywna produkowana jest z myślą o osobach uprawiających różnego rodzaju sporty, szczególnie zimowe. Dzięki niej ciało podczas wysiłku ma zapewnioną odpowiednią termoregulację. Jej zadanie to przede wszystkim odprowadzanie potu i utrzymanie stałej ciepłoty ciała. Bielizna termoaktywna sama z siebie nie ogrzeje. Zaczyna "działać" dopiero, gdy zaczynamy się intensywnie poruszać. Bielizna termoaktywna to dwie warstwy dzianiny, z których każda ma swoją funkcję. Ta bliższa skórze utrzymuje właściwy mikroklimat i odprowadza wilgoć. Druga warstwa chroni i zapewnia termoizolację. Dzięki temu temperatura ciała jest utrzymywana na optymalnym poziomie bez względu na panujące na zewnątrz warunki pogodowe.

Bielizna termiczna jest odpowiednia dla osób, które nie podejmują zimą aktywności fizycznej, a zależy im na tym, żeby nie marznąć, np. podczas spokojnych górskich spacerów oraz w czasie siarczystych mrozów na co dzień. Tego typu bielizna – dlatego, że jest wykonana z naturalnych włókien będzie ogrzewać nawet wtedy, gdy nie będziemy fizycznie aktywni.