Bielizna korygująca, tzw. shapewear to doskonały sposób na szybkie wysmuklenie sylwetki. Trzeba jednak pamiętać, że długotrwałe używanie tego rodzaju ubrań może powodować poważne dolegliwości zdrowotne.

Bieliznę korygującą warto stosować jedynie w wyjątkowych wypadkach i kupować produkty wysokiej jakości. Ważne jest, aby shapewear nie była noszona dłużej niż 5-6 godzin.

Bielizna korygująca – zalety korygowania niedoskonałości sylwetki

Funkcje, jakie powinna spełniać bielizna korygująca to: wysmuklenie ud i talii, spłaszczenie brzucha, podniesienie piersi i pośladków. Efekt ten uzyskuje się poprzez zastosowanie odpowiednich wzmocnień a nawet usztywnień w miejscach, które mają być korygowane.

Źle dopasowana bielizna korygująca szkodzi zdrowiu

Nadmierny ucisk ciała oraz narządów wewnętrznych na skutek noszenia źle dopasowanej bielizny korygującej może prowadzić do:

spłycenia oddechu,

ostrych bólów brzucha, zahamowania trawienia, zaparć i wzdęć,

problemów z nietrzymaniem moczu i bólów pęcherza poprzez zwiększenie ciśnienia w obrębie jamy brzusznej,

żylaków nóg i niedokrwienia szczególnie mocno uciskanych obszarów,

większej podatności na zakażenia i zapalenia mieszków włosowych na skutek nadmiernego pocenia się ciała ściśniętego sztuczną tkaniną.

Czym kierować się podczas kupna bielizny wyszczuplającej?

Przede wszystkim podczas zakupu bielizny korygującej należy kierować się wysoką jakością materiału, z którego jest wykonana. Zapewni to skórze odpowiedni dopływ powietrza i nie będzie powodować nadmiernej potliwości.

Dobry dobór rozmiaru bielizny korygującej zabezpiecza przed pojawieniem się uczucia świądu czy pieczenia i zapewnia komfort użytkowania. Bielizna wyszczuplająca zwykle jest wykonana z materiałów łatwo dopasowujących się do sylwetki przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego krążenia krwi. Materiały te to najczęściej: lycra, nylon i elastan oraz różne w proporcjach połączenia wszystkich tych tkanin. Dobra bielizna korygująca nie ma szwów przez co jest niewidoczna pod ubraniem.

Bielizna korygująca – jak dobrać odpowiedni rozmiar shapewear?

Kupując bieliznę wyszczuplającą należy wybierać rozmiar taki sam jak w przypadku ubrań noszonych na co dzień. Do wyboru mamy biustonosze, gorsety, majtki, figi, body, bikini, spodenki, pasy.

Należy pamiętać, że bielizna nie zastąpi właściwie zbilansowanej diety i aktywnego stylu życia, dlatego powinna być jedynie pomocą w wyjątkowych sytuacjach a nie elementem garderoby noszonym na co dzień.