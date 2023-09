Media obiegła informacja o śmierci znanego milionera i przedsiębiorcy Krzysztofa Jakubowskiego, który był prezesem kultowej polskiej marki z bielizną dla kobiet. O jego śmierci poinformowała spółka Esotiq & Henderson, której był nie tylko prezesem, ale i współwłaścicielem. Na stronie spółki pojawiło się krótkie oświadczenie.

Esotiq & Henderson to jedna z najpopularniejszych marek bieliźnianych w Polsce. W naszym kraju funkcjonuje 270 salonów marki, a od 2016 roku sklepy pojawiły się również w Niemczech. Krzysztof Jakubowski jest opisywany jako "milioner" choć nieznana jest wartość jego osobistego majątku. 20 września na portalu firmy pojawiły się komunikat o jego śmierci, opublikowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson, Bartosza Synowieca.

Z Esotiq & Henderson współpracowało wiele gwiazd m.in. Joanna Krupa, która była twarzą marki. Razem ze spółką współpracowała również znana polska projektantka Ewa Minge. Spółka od lat generuje milionowe przychody.

Zysk brutto na sprzedaży grupy w 2022 roku wyniósł 151,6 mln zł, a marża utrzymała się na poziomie ok. 63 proc. Przychody ze sprzedaży w 2022 roku wzrosły o 17,5 proc. do 242 mln zł. Od stycznia do marca 2023 roku przychody spółki wyniosły ok. 60,5 mln zł i były wyższe o około 20 proc. rok do roku – informował serwis Money.pl.