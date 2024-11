Vanessa Aleksander zdążyła już odpocząć po emocjonującym finale "Tańca z Gwiazdami" i wróciła do swoich aktywności zawodowych. Nie da się ukryć, że program był dla aktorki świetną zabawą, ale i porządnym zastrzykiem gotówki. Na co aktorka przeznaczyła wygraną, czyli 100 000 złotych? Zdradziła!

Vanessa Aleksander przeznaczy na to swoją wygraną z "Tańca z Gwiazdami"

Program "Taniec z Gwiazdami" od lat przyciąga miliony telewidzów. Produkcja zauważa potencjał tego programu i podczas finału 15. edycji show widzowie dowiedzieli się, że na wiosnę mogą spodziewać się kolejnego sezonu tanecznego show. Na ten moment wiadomym jest, że swoje umiejętności taneczne zaprezentuje Blanka, a fani już zastanawiają się czy wokalistka powtórzy sukces Vanessy Aleksander, która była jedną z lepszych tańczących gwiazd w całej historii programu "Taniec z Gwiazdami".

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zdobyli głosy widzów przez swoją wrażliwość oraz szczerość w przekazie. Dodatkowo aktorka była niezwykle utalentowana, co pozwoliło jej wygrać 15. edycję "Tańca z Gwiazdami". Jak wiadomo wygrani otrzymują słynną Kryształową Kulę oraz nagrodę finansową- 100 tysięcy dla gwiazdy i 50 000 złotych dla tancerza. Odejmując podatek aktorce zostanie 90 tysięcy, co jak sama mówi również jest dużą sumą. Niedawno w rozmowie z Pomponikiem Vanessa Aleksander opowiedziała o emocjach związanych z programem i zaznaczyła, że najcenniejsze dla niej jest to, że poznała Michała, który stał się jej przyjacielem.

Nagroda finansowa jest oczywiście wspaniałym zwieńczeniem przygody tanecznej, a jak się okazuje Vanessa Aleksander ma już plan, na co przeznaczy te pieniądze.

Jeszcze się nad tym dobrze nie zastanowiłam, ale bardzo mi się marzy zainwestowanie w troszkę większe mieszkanie, w którym będzie trochę więcej półek, a nie tylko blat kuchenny - wyjawiła Vanessa.

W tym samym wywiadzie Vanessa Aleksander wyjawiła, że jeszcze nie zdążyła świętować sukcesu ze swoją rodziną, ponieważ czeka na Michała Bartkiewicza, bo również z nim chciałaby celebrować wspólne zwycięstwo! Okazuje się, że para zrobiła sobie prezenty w podziękowaniu za wspólną przygodę:

Z Michasiem poszliśmy na kolację, daliśmy sobie upominki na pamiątkę. - mówiła Vanessa.

W ostatnim czasie Vanessa Aleksander napisała podsumowanie programu na swoim Instagramie i wypowiedź zakończyła słowami "Kocham Cię", które były skierowane do Michała Bartkiewicza. Fani zastanawiali się, czy między parą pojawiło się głębsze uczucie, jednak okazało się, że aktorka często mówi te dwa słowa swoim bliskim, znajomym czy rodzinie i nie zawsze mają one wydźwięk romantyczny.

Kibicowaliście Vanessie i Michałowi?

