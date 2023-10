Odejście Małgorzaty Rozenek z "Dzień dobry TVN" było wielkim zaskoczeniem dla fanów Perfekcyjnej pani domu. Prezenterka dawała jasno do zrozumienia, że praca w jednej z najpopularniejszych śniadaniówek w Polsce jest spełnieniem jej marzeń. Jednak gwiazda prowadziła studio zaledwie przez rok. Postanowiliśmy zapytać Ewę Drzyzgę, co sądzi o tej zmianie i jak wpłynęła na relacje z żoną Radosława Majdana. Czy utrzymuje kontakt z Krzysztofem Skórzyńskim?

23 sierpnia Małgorzata Rozenek pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki TVN. Wiemy, że była już prowadząca "Dzień dobry TVN" dostanie inny, autorski program, jednak szczegóły pozostają tajemnicą. W rozmowie z naszą reporterką Ewa Drzyzga przyznała, że Perfekcyjna pani domu była poinformowana o idących zmianach.

Wiem, że Małgorzata jest przeznaczona do innego zadania. Wiedziała o tym i ten projekt utrzymywany jest w tajemnicy, więc ja czekam na to, co to będzie — zdradziła Ewa Drzyzga.