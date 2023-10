W Warszawie w Hotelu Bellotto odbył się pokaz nowej kolekcji Intimissimi, której twarzą została Jennifer Lopez. Impreza przyciągnęła mnóstwo polskich gwiazd, z Julią Wieniawą i Wiktorią Gąsiewską na czele. Jednak wzrok szczególnie przyciągała inna celebrytka, a mianowicie Sylwia Nowak, która odsłoniła ciężarny brzuszek. Zobaczcie zdjęcia.

Gwiazdy na pokazie bielizny - Wieniawa, Gąsiewska, Mucha

W Warszawie na jednym z eventów zaprezentowano nową kolekcję bielizny, której ambasadorką jest jedna z największych światowych gwiazd, Jennifer Lopez. A skoro o bieliźnie mowa, to nasze polskie gwiazdy nie zawiodły - część z nich zaprezentowała się w koronkowych stanikach czy satynowych gorsetach. Na jedną z takich stylizacji zdecydowała się Jessica Mercedes, która narzuciła na siebie długi płaszcz.

Największymi gwiazdami wydarzenia z pewnością były gwiazdy "rodzinki.pl" - Wiktoria Gąsiewska oraz Julia Wieniawa. Mimo że serial zakończył się już dawno temu, dziewczyny wciąż się kumplują i jak widać, lubią spędzać ze sobą czas.

Julia Wieniawa doskonale wie, co w modzie piszczy - tego dnia miała na sobie poza koronowym stanikiem obszerną skórzaną ramoneskę z frędzlami i najmodniejsze jeansy tego sezonu. Całość uzupełniły klasyczne szpilki. W ostatnim czasie Julia zdecydowania polubiła się z czernią.

Wiktoria Gąsiewska również miała na sobie modne jeansy, ale dobrała do nich mocne dodatki - satynową koszulę w ostrym różowym kolorze, kolorowe szpilki oraz zieloną torbę. Hot or not?

Na pokazie bielizny zjawiła się również aktorka oraz wokalistka, Sylwia Nowak, znana widzom z seriali "Na wspólnej", "Pierwsza miłość" czy "Miłość na bogato". Ciężarna celebrytka odsłoniła spory brzuszek w jedwabnym, piżamowym secie. Fajna stylizacja na taką imprezę?

Wśród gwiazd fotoreporterzy wypatrzyli również Annę Markowską z "Top Model" oraz Nataszę Urbańską.

Na pokazie bielizny pojawiła się również Angelika Mucha, znana w sieci jako influencerka littlemooonster96.

Która ze stylizacji podobała się Wam najbardziej?

