Od samego początku „Taniec z gwiazdami” budził wiele skrajnych emocji, ale po ostatnim odcinku duża część widzów uznała, że tego już za wiele i pokazała swoje niezadowolenie z tego, co dzieje się w tanecznym programie. Aleksander Mackiewicz już kilka razy zachwycił zarówno jurorów, jak i internautów swoim umiejętnościami. Szybko okrzyknięto go czarnym koniem show. Oglądający go nie przecenili – w niedzielę, 7 kwietnia zdobył aż 38 punków i znalazł się na trzecim miejscu. Więcej zgarnęli jedynie Krzysztof Szczepaniak i Sara oraz Roksana Węgiel i Michał – po 40 punktów. A jednak to właśnie Mackiewicz odpadł z produkcji, a nie Dagmara Kaźmierska, która znalazła się na dole tabeli z dorobkiem zaledwie 19 punktów.

Aleksander Mackiewicz oddaje honorarium „Tańca z gwiazdami” na cel charytatywny

Po ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami” w mediach wybuchła burza. Widzowie wybuczeli werdykt, po którym Aleksander Mackiewicz pożegnał się z programem. Natomiast Dagmara Kaźmierska spotkała się z ostrą krytyką internautów, którzy mają dość tego, że choć celebrytka zgarnia niskie noty i po raz kolejny znajduje się wśród zagrożonych par, prześlizguje się z odcinka na odcinek za sprawą głosów oglądających.

To, co stało się 7 kwietnia, wywołało niezadowolenie nie tylko wśród widzów. W mediach społecznościowych Maciej Musiał ostro skomentował werdykt w „Tańcu z gwiazdami”. Niedawno Aleksander Mackiewicz udzielił wywiadu, w którym ujawnił, że nie zatrzyma honorarium z ostatniego odcinka tanecznego show. Zdradził, że przekaże pieniądze na szczytny cel.

Aleksander Mackiewicz, Izabela Skierska Piotr Hukalo/East News

Nie mówiłem tego przed programem, bo nie chciałem w jakikolwiek sposób wpływać na nasze losy i głosowanie, ale wynagrodzenie z ostatniego odcinka Tańca z gwiazdami chcę przeznaczyć na utalentowane dzieci, które potrzebują pomocy i są po prostu biedne. Więc pojadę do miejskiego ośrodka wychowawczego i tam zrobię im prezenty. Chcę zrobić coś fajnego – przekazał w rozmowie z Radiem ZET.

Całe zamieszanie mocno odbiło się na programowej partnerce Marcina Hakiela. W rozmowie z naszym reporterem Dagmara Kaźmierska przyznała, że nie może już znieść komentarzy po „Tańcu z gwiazdami”. Celebrytka stwierdziła, że jest obwiniana za odpadnięcie innych uczestników.

Aleksander Mackiewicz, Izabela Skierska VIPHOTO/East News