Bielizna na Walentynki powinna przyciągać uwagę partnera. Na Walentynki sprawdzą się zarówno ekstrawaganckie propozycje, jak bodystocking, czy gorsety, jak i klasyczna bielizna, czyli majtki i biustonosz.

Reklama

Bodystocking na Walentynki

Bodystocking, czyli bielizna wykonana z przezroczystej siateczki to kostium przeznaczony dla odważnych i pewnych siebie kobiet. Najczęściej ten rodzaj bielizny wykonany jest z gładkiego, miękkiego materiału jakim jest nylon. Bodystocking występują w różnej wersji, z długimi lub krótkimi rękawami, z wyciętym lub zabudowanym dekoltem. Czerwona, czy czarna barwa stroju idealnie pasuje na wieczór walentynkowy.

Gorset na Walentynki

Gorset może być modelujący bądź wyszczuplający. Ten typ bielizny doskonale podkreśla walory kobiety, wysmukla sylwetkę, a także zakrywa jej niedoskonałości. Gorsety są wykonywane z koronki, bawełny, lnu, czy jedwabiu. Niektóre z nich usztywniane są fiszbinami. Gorset idealnie wygląda w połączeniu z pończochami, a sam zestaw jest świetnym pomysłem na walentynkową noc.

Strój dwuczęściowy na Walentynki

Komplet składający się z biustonosza i majtek sprawdzi się na wieczór walentynkowy, a dodatkowo można go wykorzystać również na co dzień. Na Walentynki najbardziej odpowiedni będzie zestaw z koronki. Koronkowa bielizna wygląda zjawiskowo, a także budzi bardzo erotyczne skojarzenia.

Przebrania erotyczne na Walentynki

Jeśli chcesz wnieść do swojego związku trochę pikanterii, postaw na erotyczne przebranie. Do wyboru jest wiele kostiumów erotycznych – najpopularniejsze to pokojówki, pielęgniarki, uczennicy czy policjantki.

Zobacz także