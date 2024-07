Znany i lubiany na całym świecie archeolog, doktor Henry Walton Jones Jr. (dla przyjaciół - Indy) znów zawita na wielkim ekranie! "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia", tym razem w reżyserii Jamesa Mangolda, to piąta część serii filmów przygodowych z Harrisonem Fordem w roli głównej, która swoją oficjalną premierę miała na tegorocznym festiwalu w Cannes!

Już 30 czerwca zaś film pojawi się w kinach! Zobaczcie zwiastun.

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" w kinach!

Fedora, bicz, skórzana kurtka i rewolwer to atrybuty Indiany Jonesa, które sprawiły, że stał się on jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów filmowych wszechczasów! Od pierwszej ekranizacji z jego udziałem minęły 42 lata i 7 Oscarów, a fani wciąż z wypiekami na twarzy wyczekują kolejnych części. Wszystko to za sprawą niezastąpionego Harrisona Forda, który swą fenomenalną grą aktorską wykreował tę, wymyśloną przez George’a Lucasa, postać.

Figura Indiany Jonesa, przyjęła się w popkulturze na tyle, że powstały z jej udziałem także: serial edukacyjny dla dzieci, 22 filmy (dystrybucja telewizyjna) o młodości ikonicznego bohatera, liczne książki o jego przygodach oraz gry. I mimo, że Harrison Ford w tych dodatkowych projektach pojawiał się sporadycznie, to właśnie jemu kultowa postać zawdzięcza powszechną sympatię i sławę.

mat. prasowe

Najnowszy „Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia” to kolejny z serii kinowych filmów o niezwyciężonym archeologu. Poza znakomitym aktorstwem, do jej popularności przyczyniły się także niezmiennie zaskakująca, interesująca fabuła, niespodziewane zwroty akcji, efekty specjalne i przezabawne dialogi, o muzyce Johna Williamsa nie wspominając. Poprzednie, wyreżyserowane przez Stevena Spielberga, części ukazały się kolejno w: 1981 („Indiana Jones i Arka Przymierza”), 1984 („Indiana Jones i Świątynia Zagłady”), 1989 („Indiana Jones i Ostatnia Krucjata”) oraz 2008 roku („Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki”).

Czekacie? „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” w kinach od 30 czerwca!