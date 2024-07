Aranżacja sypialni powinna sprzyjać relaksowi i wypoczynkowi. Nie wiesz jak to zrobić? Kolory, meble i podłoga to podstawowe elementy, od których należy zacząć.

Sypialnia jest jednym z najważniejszych pomieszczeń w domu. To w niej regenerujemy się po pracy i tu powinniśmy spędzać 1/3 życia. Żeby wypoczynek był naprawdę efektywny, pomieszczenie musi sprzyjać relaksowi. Zapoznaj się z pięcioma poradami, jak sprawić, by zaaranżowana sypialnia była przytulna i nastrojowa.

1. Zadbaj o odpowiednią podłogę – do sypialni pasuje drewniana lub imitująca drewnianą podłoga. Zamiast płytek kamiennych lepiej wybrać panele lub deski podłogowe, po których z przyjemnością będzie się chodziło. Z tego samego względu uroku sypialni doda miękki dywan lub wykładzina dywanowa. Pod wykładziny dywanowe można włożyć podkład zmiękczający (tzw. pianomat), który sprawi, że spacery po sypialni będą prawdziwą przyjemnością.

2. Ciepłe ściany – przytulna sypialnia powinna być w ciepłych kolorach. Odpowiednie będą beże, brązy, głęboka czerwień, przytłumiony pomarańcz. Chłodne kolory lepiej zostawić innym pomieszczeniom. Efektownie wyglądają zamontowane u wezgłowia łóżka panele lub też obite tkaniną zagłówki. Znakomicie sprawdzą się także tapety lub pojedyncze fototapety. Mocne, intensywne kolory powinny być użyte jedynie w formie dodatków.

3. Rozproszone światło – odpowiedni nastrój stworzą dodatkowe źródła oświetlenia, na przykład nocna lampka przy łóżku, która będzie dawała ciepłe światło, kinkiety. Rozproszenie światła pomoże wywołać romantyczny nastrój.

4. Dekoracja okien – kiedy chcemy uciąć sobie drzemkę w ciągu dnia, musimy maksymalnie wyciemnić pomieszczenie. W sypialni powinny się znaleźć zasłony lub rolety rzymskie, które pomogą wprowadzić odpowiedni nastrój nawet w ciągu dnia.

5. Funkcjonalne meble – wygodne łóżko i szafa to podstawowe wyposażenie sypialni. Wybierając łóżko należy wziąć pod uwagę tryb życia – miłośnicy nocnego czytania czy pracy na laptopie powinni wybrać łóżko ze stelażem, umożliwiającym zmianę pozycji na siedzącą. Również łóżka z zagłówkiem pozwolą wygodnie się rozsiąść i zatopić w lekturze. Istotna jest także szerokość łóżka – wygodne łóżko dla dwóch osób ma około 160 cm, do tego należy pamiętać o wolnej przestrzeni wokół łóżka – około 70 cm. Łóżko najlepiej ustawić wezgłowiem do ściany i z możliwością obserwowania drzwi– zapewnia to większe poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie – komfort snu.

Szafa powinna być pojemna – najlepiej trzy- lub czterodrzwiowa z lustrami. Jeśli pomieszczenie jest duże, można je wzbogacić o komody, półki i toaletkę. Sypialnia ma służyć przede wszystkim wypoczynkowi, więc ważne, by panował w niej porządek, sprzyjający relaksowi.

Uwaga! Nie daj się zwariować! Przede wszystkim sypialnia to TWOJE miejsce odpoczynku i to ty masz się w nim czuć swobodnie. Jeżeli zaproponowane sugestie ci nie odpowiadają, bo masz zupełnie inne upodobania, kieruj się swoją intuicją.