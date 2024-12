Daniel Martyniuk wielokrotnie wzbudzał kontrowersje swoim zachowaniem. Ostatnio w mediach głośno było o jego wulgarnych nagraniach, które skierował do ojca, Zenona Martyniuka. Zachowanie syna "króla disco polo" wywołało falę krytyki, zarówno wśród internautów, jak i bliskich artysty. Według relacji medialnych, nagrania miały być odpowiedzią na rodzinne konflikty, które od dłuższego czasu były tematem plotek. Afera ta ponownie skierowała uwagę na skomplikowaną relację Daniela z jego rodzicami, szczególnie z ojcem – znanym w całej Polsce wykonawcą disco polo.

Po tym, jak Daniel Martyniuk w wulgarny sposób zwrócił się do ojca, rodzinny konflikt stał się medialnym wydarzeniem. Wokalista disco polo przez długi czas nie chciał komentować tej sprawy. W końcu jednak Zenek Martyniuk przyznał, że ma nadzieję na pojednanie z synem. Dużo ostrzej wypowiadała się jego żona Danuta, która stwierdziła, że Daniel ma problem z używkami i wymaga pomocy specjalistów.

Po fali negatywnych komentarzy w internecie, Daniel Martyniuk zdecydował się na krok, który wielu uznało za zaskakujący. Na Instagramie opublikował relację z Parku Narodowego Yosemite w Kalifornii, dając do zrozumienia, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Wygląda na to, że tuż przed Bożym Narodzeniem poleciał do Ameryki. Opublikowane przez Daniela nagranie szybko stało się tematem dyskusji w internecie.

Właśnie idę przez wielką pętlę po parku Yosemite, po prostu pięknie, trzeba by się tu wybrać na dłużej. Jestem cały aż zgrzany, nie jest to proste, ale naprawdę polecam wszystkim (...) Trzeba chyba naprawdę więcej podróżować i pokazywać to, co jest najpiękniejsze na świecie

– powiedział Daniel Martyniuk.