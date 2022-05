Blanka Lipińska i jej sypialnia rodem z "365 dni"! "Rozróżniam odpoczynek i sen"

Pomimo kąśliwych komentarzy ze strony fanów, Blanka Lipińska konsekwentnie realizuje swój plan i wciela w życie kolejne mroczne projekty zaprzyjaźnionej projektantki, z której pomocą urządza swoje nowe mieszkanie. Do tej pory internauci mogli zobaczyć kuchnię, jadalnię, główną łazienkę oraz łazienkę dla gości. Wszystkie te pomieszczenia łączy nie tylko dbałość o szczegóły, ale też ponadczasowa, czarno-szara kolorystyka, która dla wielu sympatyków pisarki ma wyjątkowo negatywną konotację. Co więcej, niektórzy z nich wprost opisują mieszkanie Lipińskiej jako "grobowiec" i śmiało dopytują swoją idolkę, skąd pomysł na tak ciemne, utrzymane w hotelowym stylu, wnętrza. I choć Blanka jednoznacznie nie odpowiada na te pytania, to chętnie dostarcza internautom kolejnych powodów do komentarzy. Teraz autorka bestsellerowej erotycznej sagi pochwaliła się w sieci gościnną sypialnią w swoim nowym apartamencie. Przytulna? Zobacz także: Mama Blanki Lipińskiej szczerze, nie tylko o córce: "Zostałam wezwana do szkoły, bo wbiła nożyczki koledze" Blanka Lipińska urządza swoje nowe mieszkanie Blanka Lipińska należy do tych gwiazd, które w mediach społecznościowych chętnie dzielą się z fanami szczegółami swojej codzienności. To właśnie za pośrednictwem Instagrama autorka bestsellerowej erotycznej sagi nie tylko dzieli się modowymi, makijażowymi i włosowymi inspiracjami, promuje swoje urodowe triki , wspomnieniami w egzotycznych wojaży, ale też zdradza szczegóły dotyczące produkcji filmu "365 dni" . Teraz, gdy zdjęcia do kultowego erotyku już się zakończyły, a Lipińska zrezygnowała z kolejnych części "365 dni" , może wreszcie skupić się wyłącznie na sobie. Podczas, gdy pisarka...