Odkąd Roxie Węgiel szturmem wkroczyła do polskiego show-biznesu, nie przestaje budzić zainteresowania. Jeszcze głośniej zrobiło się o niej, gdy zdradziła, że mimo młodego wieku się zaręczyła! Od tego momentu media bacznie przyglądają się jej i Kevinowi, a tym razem to ona sama postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Pokazała przed kamerami, jak mieszka!

Tak mieszkają Roxie Węgiel i Kevin Mglej!

W ostatnich miesiącach kariera Roksany Węgiel nabrała nieprawdopodobnego rozpędu - udział w "Tańcu z gwiazdami", występy na festiwalach, nowe piosenki, a także trasa koncertowa, do której przygotowania już rozpoczęła. Oprócz tego, jak się okazało, w trakcie trwania tanecznego show ona i Kevin Mglej stanęli na ślubnym kobiercu i oficjalnie zostali małżeństwem!

Jednocześnie ukochany wokalistki niemal do zera ograniczył swoją aktywność w mediach społecznościowych, co wywołało wokół nich jeszcze większą wrzawę. Teraz ciekawość fanów Roxie została choć w niewielkim stopniu zaspokojona, bowiem 19-latka zaprosiła kamery do swojego mieszkania! Jak wiadomo, już jakiś czas temu artystka stała się jego dumną właścicielką i po zakończonym remoncie mogła w końcu pochwalić się swoim gniazdkiem. Jak więc urządziła się wraz z Kevinem? Zakamarki pokazała w "Dzień Dobry TVN"!

