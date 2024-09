Laura i Armin z "Love Island" wyglądali na bardzo szczęśliwych po programie, a widzowie mocno trzymali za nich kciuki. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu i para podjęła decyzje o rozstaniu. Uczestniczka show zasypana pytaniami od internatów postanowiła w końcu zabrać głos!

Laura i Armin poznali się w 8. edycji "Love Island" i od razu między nimi zaiskrzyło. Para skradła serca widzów i dotrwała, aż do finału, który wygrali. Od tego czasu zakochani postanowili kontynuować swoją relację i chętnie dzielili się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Ostatnio Laura i Armin z "Love Island" podzieli się radosną nowiną i oznajmili, że są już razem 9 miesięcy. Zakochani wyglądali na bardzo szczęśliwych i nic nie wskazywało na to, że ich związek ma dobiec końca.

Internauci zauważyli jednak, że Laura i Armin z "Love Island" od dłuższego czasu nie pokazują się razem w mediach społecznościowych, co zaczęło budzić ich podejrzenia. Jedna z internautek postanowiła zapytać uczestniczki show, czy ma ona kontakt z Arminem. Laura przyznała, że nie utrzymuje z nim kontaktu:

Nie, nie jesteśmy razem. Nie mamy żadnego kontaktu, nie obserwujemy się, chyba z tego co, zdarzyło mi się go stalkować raz, to mnie zablokował, także tak to wygląda. No ale to już jakiś czas temu wszystko się wydarzyło i napisałam posta odnośnie tego tematu więc... to miało zakończyć ten cały rozdział w moim życiu i mam nadzieję, że zrozumiecie, że nie chce na ten moment też tego poruszać, jest to dla mnie za trudne i też nie czuję takiej potrzeby, żeby mówić o nim na moim Instagramie

— powiedziała Laura.