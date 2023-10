Jann, artysta pochodzący z Garwolina, jest aktywnym użytkownikiem social mediów, i to właśnie tam co jakiś czas odsłania przed fanami kulisy swojego życia prywatnego. O 24-latku zrobiło się głośno, gdy nieźle namieszał podczas krajowych preselekcji do Eurowizji. Gdyby decydujący głos mieli widzowie, chłopak zostałby reprezentantem Polski w międzynarodowym konkursie. Po podsumowaniu punktów od widzów i jurorów wokalista uplasował się jednak na drugim miejscu, tuż za Blanką. Mimo wszystko muzyk może czuć się wygrany, ponieważ dzięki udziałowi w preselekcjach dziś zna go cała Polska, a bilety na jego występy wyprzedają się na pniu. Poza popularnością zdobył też ogromną sympatię widzów. Tych interesują nie tylko zawodowe poczynania Janna, ale i jego życie prywatne.

Jann, gwiazdor preselekcji do Eurowizji 2023, pokazał swoje mieszkanie

Wiadomo, że przed kilku laty Jann opuścił kraj, by przenieść się do Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuował rozpoczętą w Polsce edukację muzyczną. Po powrocie osiadł w Warszawie, gdzie aktualnie mieszka. Przypomnijmy, że jakiś czas temu Jann i jego rodzina wzięli udział w programie "Nasz nowy dom" - zostali bohaterami pierwszej edycji remontowego show.

A jak dziś prezentuje się lokum artysty i w jakim stylu zostało urządzone? Możecie się bardzo zdziwić. O tym, jak mieszka Jann, dowiecie się oglądają nasze wideo.

