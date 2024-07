Spirala jest szczególnie polecana kobietom, które mają za sobą pierwszy poród, są aktywne seksualnie i cenią komfort wypływający z braku troski o antykoncepcję hormonalną każdego dnia.

Jak wygląda i na czym polega działanie spirali?

W czasie miesiączki lub zaraz po niej, lekarz ginekolog zakłada zbudowaną z plastiku z domieszką srebra lub miedzi, zaopatrzoną w pojemniczek z progesteronem wkładkę w kształcie litery T. Stopniowe uwalnianie progesteronu na błonę śluzową macicy zagęszcza jej śluz przez co staje się on nieprzenikalny dla plemników oraz zmniejsza ich ruchliwość w jajowodach. Nie mają wówczas szansy, by zapłodnić komórkę jajową. Zdejmowanie spirali odbywa się również podczas miesiączki.

Zalety i wady spirali antykoncepcyjnej

Największe korzyści płynące ze stosowania tej metody to przede wszystkim jej wysoka skuteczność (według wskaźnika Pearla wynosi: 0,1), długi czas działania (zabezpiecza przed ciążą od 2 do 6 lat), możliwość stosowania przez matki karmiące, skrócenie krwawień menstruacyjnych (1-2 dni), zapobieganie rozwojowi mięśniaków, polipów i rozrostowi błony śluzowej macicy, ekonomiczność – koszt spirali waha się w granicach 500-1100 zł (rozbieżność w cenie jest uzależniona od rodzaju materiału z jakiego wykonana jest spirala, ponieważ zdarzają się również takie pokryte złotem oraz tego, czy będziemy korzystać z dodatkowych usług, tj. znieczulenie ogólne), przy czym należy zaznaczyć, że jest to jednorazowy wydatek, który rozkłada się na kilka lat.

Spirala antykoncepcyjna - przeciwwskazania

Jak każda hormonalna forma zapobiegania ciąży wkładka domaciczna posiada całą gamę przeciwwskazań do jej stosowania, tj.:

ostre schorzenia wątroby (m.in. guzy);

przebyte ciąże pozamaciczne;

wady budowy macicy, tj. mięśniaki, deformacje szyjki w wyniku ciąży; bardzo mała lub bardzo duża macica;

rak sutka lub jego podejrzenie;

krwawienie z dróg rodnych o niewyjaśnionej etiologii;

zakrzepowe zapalenie żył lub choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻchZZ);

nadwrażliwość na którykolwiek składnik wkładki;

trwające bądź niedawno przebyte/nawracające zapalenia narządów miednicy mniejszej (PID);

osłabiona odporność immunologiczna.

Spirala może zwiększyć długość i intensywność krwawień menstruacyjnych – zwłaszcza przez pierwsze miesiące od założenia i nie jest polecana kobietom, które nigdy nie rodziły, ponieważ jej zakładanie może doprowadzić do uszkodzenia szyjki macicy, co może wpłynąć na przebieg ciąży.

