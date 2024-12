Ida Nowakowska i Jack Herdon już od wielu lat tworzy szczęśliwy związek, a owocem ich miłości jest 3-letni synek Maksymilian. Prezenterka nie informowała, że spodziewa się kolejnego dziecka, dlatego wpis Dominiki Chorosińskiej z gratulacjami mocno wszystkich zaskoczył. Byłej prowadzącej "Pytanie na śniadanie" puściły nerwy.

Reklama

Dominika Chorosińska pogratulowała Idzie Nowakowskiej ciąży

Ida Nowakowska to jedna z najbardziej lubianych polskich prezenterek. 34-latka rozpoczęła swoją karierę pojawiając się w pierwszej edycji "You can dance. Po prostu tańcz", a kilka lat później w 9. edycji została jego jurorką. W latach 2018-2023 była jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie", a widzowie pokochali ją za jej naturalność i energię. Prywatnie jest związana z Amerykaninem Jack'em Herdon'em, z którym poznała się na studiach. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2015 roku, a sześć lat później przywitali na świecie swojego pierwszego syna Maksymiliana. Była prowadząca "Pytanie na śniadanie" nie informowała, że spodziewa się kolejnego dziecka, dlatego post Dominiki Chorosińskiej, w którym opublikowała zdjęcie Idy z synkiem i napisała, że dziennikarka jest w ciąży mocno zaskoczył wszystkich.

Ida Nowakowska ogłosiła kolejną ciążę. Gratulacje – napisała Dominika Chorosińska.

Pod wpisem posłanki PIS pojawiło się mnóstwo gratulacji dla Idy Nowakowskiej. Jednak ona sama nie potwierdziła tych informacji i nie wiadomo czemu Chorosińska zdecydowała się na opublikowanie takiego wpisu.

Pani Ido najserdeczniejsze gratulacje dla Państwa i braciszka

Jest Pani wspaniałą kobietą żoną i matką. Gratuluję

Gratulacje dla przyszłej mamy – piszą internauci.

Hornet/REPORTER/East News

Portal Pudelek skontaktował się Idą Nowakowską i poprosił o komentarz w tej sprawie. Prezenterka przyznała, że ma już dość powstających fake newsów na jej temat i temat jej rodziny. Ostatnio Ida Nowakowska wydała pilne oświadczenie, po tym, jak jej zdjęcia zostały wykorzystane do stworzenia wulgarnych fotomontaży. Teraz znów musiała zabrać głos:

Już mnie wielokrotnie uśmiercano, bez przerwy są publikowane fałszywe wiadomości o mojej rodzinie. Byłam też w ekstremalnych sytuacjach na wygenerowanych zdjęciach, a teraz po sieci krąży kolejny fake news o mojej ciąży. Pytanie: czego nowego dowiem się o sobie jutro? – powiedziała Ida Nowakowska dla Pudelka.

Post Dominiki Chorosińskiej o Idzie Nowakowskiej nie został usunięty nawet po jej wypowiedzi.

Reklama

Zobacz także: Ida Nowakowska wraca do "Pytania na śniadanie"? Jasna odpowiedź prezenterki